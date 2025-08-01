Paieškos terminai

    Philips Sonicare For Kids „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

    HX6352/11

    Interaktyvioji SONIC jėga. Valykitės dantis smagiau ir geriau

    Sudominkite vaikus jiems valantis dantis. „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis su „Bluetooth“ prisijungia prie smagios programos, kuri padeda vaikams geriau ir ilgiau valytis dantis. Mokydamiesi teisingai valytis dantis, vaikai smagiai leidžia laiką, o įgūdžiai išlieka visam gyvenimui.

    Išskirtinė tinkamų įpročių visam gyvenimui ugdymo pradžia

    • Integruotoji „Bluetooth®“ funkcija
    • Mokymo programa
    • 2 šepetėlių galvutės
    • 2 režimai
    98 proc. tėvų teigia, kad naudojant šią programėlę vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau*

    Naudodami „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlį ir programėlę, vaikai patys sužino apie tinkamą dantų valymą. Programėlė „Bluetooth“ ryšiu sinchronizuojama su vaiko dantų šepetėliu. Ji parodo tinkamus valymo būdus ir rezultatus. Vaikai gali matyti, ar dantis jie valosi gerai, ir už gerus rezultatus gauti puikių apdovanojimų. 98 proc. apklaustų tėvų teigia, kad naudojant šią lavinamąją ir efektyvią programą, vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau. Tai smagus būdas padėti vaikams išvystyti gerus burnos priežiūros įgūdžius visam gyvenimui.

    Sekite valymo trukmę, net jei nesinaudojate programėle

    Interaktyvioji programėlė sudomina vaikus dantų valymu

    Interaktyviosios linksmybės ir „Philips Sonicare“ technologija

    Nepakartojami prizai už gerus rezultatus

    Nepakartojami prizai už gerus rezultatus

    Mūsų sukurtas „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis ir programėlė leido visiškai kitaip pažvelgti į dantų valymą. Programėlėje pagrindinis veikėjas yra Sparklis – iš tiesų švarius dantis mėgstantis herojus. Vaikai rūpinasi Sparkliu, o programėlės dantų valymo mokytojai meta iššūkį valyti ilgiau ir geriau. Kaskart tinkamai išvalius dantis, Sparklis tampa laimingesniu, o už kiekvieną sėkmingą seansą yra apdovanojama. Vaikai gali atrakinti priedus, skirtus pagražinti Sparklį, arba gali laimėti sveikai besimaitinančiam Sparkliui maisto. Kokius skirti apdovanojimus vaikams, gali pasirinkti patys tėvai.

    Techninės savybės

    • Maitinimas

      Įtampa
      110–220 V

    • Techniniai duomenys

      Baterija
      Pakartotinai įkraunama
      Energijos sąnaudos
      Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W
      Baterijos tipas
      Ličio jonų

    • Dizainas ir apdaila

      Spalva
      Žalia

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      2-jų metų ribota garantija

    • Suderinamumas

      Suderinamumas su „Android“
      • „Android“ telefonai
      • Planšetiniai kompiuteriai su „Bluetooth 4.0“ funkcija
      Suderinamumas su „iOS“
      • „iPhone 4S“ arba naujesnis
      • 3-ios kartos „iPad“ arba naujesnis
      • su „iOS7“ operacine sistema

    • Lengva naudoti

      Šepetėlio galvutės sistema
      Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
      Rankenėlė
      • Guminė rankenėlė patogiam naudojimui
      • Plonas ir ergonomiškas dizainas
      Baterijos indikatorius
      Indikatorius parodo baterijos įkrovą

    • Pridėti priedai

      Rankenėlė
      1 „Sonicare For Kids“ kotelis su „Bluetooth“ funkcija
      Šepetėlių galvutės
      • 1 „Sonicare for Kids“ standartinė
      • 1 „Sonicare for Kids“ maža
      Lipdukai
      • 8 lipdukai individualiam pritaikymui
      • 2 papildomi lipdukai
      Įkroviklis
      1

    • Valymo veiksmingumas

      „Performance“
      75 % veiksmingesnis*
      Nauda sveikatai
      Sveikiems burnos priežiūros įpročiams
      Greitis
      Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
      Laikmatis
      „KidTimer“ ir „Quadpacer“

    • Režimai

      Galios režimai
      2

    • Programinės įrangos palaikymas

      Programinės įrangos naujiniai
      „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius 2 metų po pirkimo datos.

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • „Sonicare For Kids" rankena
    • „Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė
    • Standartinis įkroviklis
    • „Sparkly“ lipdukai

    • iš apklaustų tėvų, palyginti su tais atvejais, kai naudojamas tik dantų šepetėlis
    • * nei įprastas dantų šepetėlis
    • ** dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną
    • *** JAV dantų priežiūros specialistų atlikta 4–10 metų amžiaus vaikų apklausa

