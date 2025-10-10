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HX6322/04
HX6340
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotoji „Bluetooth®“ funkcija
Mokomoji programėlė
2 šepetėlių galvutės
2 režimai
Interaktyviosios linksmybės ir „Philips Sonicare“ technologija
Naudodami „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlį ir programėlę, vaikai patys sužino apie tinkamą dantų valymą. Programėlė „Bluetooth“ ryšiu sinchronizuojama su vaiko dantų šepetėliu. Ji parodo tinkamus valymo būdus ir rezultatus. Vaikai gali matyti, ar dantis jie valosi gerai, ir už gerus rezultatus gauti puikių apdovanojimų. 98 proc. apklaustų tėvų teigia, kad naudojant šią lavinamąją ir efektyvią programą, vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau. Tai smagus būdas padėti vaikams išvystyti gerus burnos priežiūros įgūdžius visam gyvenimui.
Mūsų sukurtas „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis ir programėlė leido visiškai kitaip pažvelgti į dantų valymą. Programėlėje pagrindinis veikėjas yra Sparklis – iš tiesų švarius dantis mėgstantis herojus. Vaikai rūpinasi Sparkliu, o programėlės dantų valymo mokytojai meta iššūkį valyti ilgiau ir geriau. Kaskart tinkamai išvalius dantis, Sparklis tampa laimingesniu, o už kiekvieną sėkmingą seansą yra apdovanojama. Vaikai gali atrakinti priedus, skirtus pagražinti Sparklį, arba gali laimėti sveikai besimaitinančiam Sparkliui maisto. Kokius skirti apdovanojimus vaikams, gali pasirinkti patys tėvai.
4.8
iš 5
1489
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Viktevi
10/10/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Nr.1 vaikams. Mažiau rūpesčių, sveiki dantys :)
Tai jau antras vaikiškas šepetėlis namuose. Atsiliepimas pats geriausias, vaikai motyvuoti, valosi dantis be įkalbinėjimų, aišku, su tėvų priežiūra ir pagalba. Pas odontologus vaikai lankosi kas metus, nėra net menkiausios problemos, nei vieno plombuoto danties, visada didžiausios pagyros iš gydytojų vaikams už dantų priežiūrą. Tik mažas pastebėjimas, prie antrojo šepetėlio neprilimpa lipdukai. Prie pirmojo laikosi puikiai, neatšoka kampai. Gal galima papildomai lipdukų įsigyti?
Argumentai už
Šepetėlis puikiai atlieka funkciją, motyvacija vaikams, niekada nepamiršta, kad reikia išsivalyti dantis. Puikiai tinka tiek mažesniems, tiek vyresniems dėl galimybės pasirinkti valymo intensyvumą. Labai ilgai laiko baterija, nereikia pastoviai krauti.
Argumentai prieš
Vienintelis minusas, prie antrojo pirkto šepetuko neprilimpa lipdukai, išsilaiko parą ir tada atlimpa visi kampai, vaikas naudoja be lipdukų. Nors sesės rožinis šepetukas (pirktas prieš daugiau nei tris metus) tokios problemos neturi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Dovile863
19/06/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Patogus
Puikus! Vaikui labai patinka. Noriai valosi. Tikrai gerai išvalo. 5m
Argumentai už
Patogus, gera baterija. Gerai išvalo.
Argumentai prieš
Nespastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Krista Get
09/06/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikus gaminys, daug gerų funkcijų
Patogus, funkcionalus, malonaus dizaino, vaikiškas dantų šepetėlis.Rekomenduočiau.
Argumentai už
Patogus naudoti, gerai valo dantis, gražus dizainas
Argumentai prieš
Po metų veikimo sulūžo įjungimo mygtukas, pats naktį įsijungdavo, išsikrovė, nebepasikrauna.
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Sonicare For Kids“ HX6352/42 elektrinis dantų šepetėlis vaikams
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Sonicare For Kids“ HX6352/42 elektrinis dantų šepetėlis vaikams
iš apklaustų tėvų, palyginti su tais atvejais, kai naudojamas tik dantų šepetėlis
nei įprastas dantų šepetėlis
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną
JAV dantų priežiūros specialistų atlikta 4–10 metų amžiaus vaikų apklausa