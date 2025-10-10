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  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
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  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
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  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
  • Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau

„Philips“ Sonicare For Kids„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

AQUA
AQUA
Purpurinė
Purpurinė
Rožinė
Rožinė
Žalia
Žalia
Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau
Sudominkite vaikus jiems valantis dantis. „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis su „Bluetooth“ prisijungia prie smagios programėlės, kuri padeda vaikams geriau ir ilgiau valytis dantis. Mokydamiesi teisingai valytis dantis, vaikai smagiai leidžia laiką, o įgūdžiai išlieka visam gyvenimui.
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Papildoma garantija +1 metai

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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Išskirtinė tinkamų įpročių visam gyvenimui ugdymo pradžia

Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau

  • Integruotoji „Bluetooth®“ funkcija

  • Mokomoji programėlė

  • 2 šepetėlių galvutės

  • 2 režimai

Interaktyvioji programėlė sudomina vaikus dantų valymu

Interaktyvioji programėlė sudomina vaikus dantų valymu

Interaktyviosios linksmybės ir „Philips Sonicare“ technologija

98 proc. tėvų teigia, kad naudojant šią programėlę vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau*

98 proc. tėvų teigia, kad naudojant šią programėlę vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau*

Naudodami „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlį ir programėlę, vaikai patys sužino apie tinkamą dantų valymą. Programėlė „Bluetooth“ ryšiu sinchronizuojama su vaiko dantų šepetėliu. Ji parodo tinkamus valymo būdus ir rezultatus. Vaikai gali matyti, ar dantis jie valosi gerai, ir už gerus rezultatus gauti puikių apdovanojimų. 98 proc. apklaustų tėvų teigia, kad naudojant šią lavinamąją ir efektyvią programą, vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau. Tai smagus būdas padėti vaikams išvystyti gerus burnos priežiūros įgūdžius visam gyvenimui.

Nepakartojami prizai už gerus rezultatus

Nepakartojami prizai už gerus rezultatus

Mūsų sukurtas „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis ir programėlė leido visiškai kitaip pažvelgti į dantų valymą. Programėlėje pagrindinis veikėjas yra Sparklis – iš tiesų švarius dantis mėgstantis herojus. Vaikai rūpinasi Sparkliu, o programėlės dantų valymo mokytojai meta iššūkį valyti ilgiau ir geriau. Kaskart tinkamai išvalius dantis, Sparklis tampa laimingesniu, o už kiekvieną sėkmingą seansą yra apdovanojama. Vaikai gali atrakinti priedus, skirtus pagražinti Sparklį, arba gali laimėti sveikai besimaitinančiam Sparkliui maisto. Kokius skirti apdovanojimus vaikams, gali pasirinkti patys tėvai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

1489

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Nr.1 vaikams. Mažiau rūpesčių, sveiki dantys :)

Tai jau antras vaikiškas šepetėlis namuose. Atsiliepimas pats geriausias, vaikai motyvuoti, valosi dantis be įkalbinėjimų, aišku, su tėvų priežiūra ir pagalba. Pas odontologus vaikai lankosi kas metus, nėra net menkiausios problemos, nei vieno plombuoto danties, visada didžiausios pagyros iš gydytojų vaikams už dantų priežiūrą. Tik mažas pastebėjimas, prie antrojo šepetėlio neprilimpa lipdukai. Prie pirmojo laikosi puikiai, neatšoka kampai. Gal galima papildomai lipdukų įsigyti?

Argumentai už

Šepetėlis puikiai atlieka funkciją, motyvacija vaikams, niekada nepamiršta, kad reikia išsivalyti dantis. Puikiai tinka tiek mažesniems, tiek vyresniems dėl galimybės pasirinkti valymo intensyvumą. Labai ilgai laiko baterija, nereikia pastoviai krauti.

Argumentai prieš

Vienintelis minusas, prie antrojo pirkto šepetuko neprilimpa lipdukai, išsilaiko parą ir tada atlimpa visi kampai, vaikas naudoja be lipdukų. Nors sesės rožinis šepetukas (pirktas prieš daugiau nei tris metus) tokios problemos neturi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

19/06/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Patogus

Puikus! Vaikui labai patinka. Noriai valosi. Tikrai gerai išvalo. 5m

Argumentai už

Patogus, gera baterija. Gerai išvalo.

Argumentai prieš

Nespastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

09/06/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus gaminys, daug gerų funkcijų

Patogus, funkcionalus, malonaus dizaino, vaikiškas dantų šepetėlis.Rekomenduočiau.

Argumentai už

Patogus naudoti, gerai valo dantis, gražus dizainas

Argumentai prieš

Po metų veikimo sulūžo įjungimo mygtukas, pats naktį įsijungdavo, išsikrovė, nebepasikrauna.

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Sonicare For Kids“ HX6352/42 elektrinis dantų šepetėlis vaikams

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Sonicare For Kids“ HX6352/42 elektrinis dantų šepetėlis vaikams

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Atsakomybės apribojimai

  1. iš apklaustų tėvų, palyginti su tais atvejais, kai naudojamas tik dantų šepetėlis

  2. nei įprastas dantų šepetėlis

  3. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną

  4. JAV dantų priežiūros specialistų atlikta 4–10 metų amžiaus vaikų apklausa