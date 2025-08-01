Kiti dėžėje esantys elementai
- „Sonicare For Kids" rankena
- „Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė
- Standartinis įkroviklis
- „Sparkly“ lipdukai
HX6322/12
Interaktyvioji SONIC jėga. Valykitės dantis smagiau ir geriau
Sudominkite vaikus jiems valantis dantis. „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis su „Bluetooth“ prisijungia prie smagios programos, kuri padeda vaikams geriau ir ilgiau valytis dantis. Mokydamiesi teisingai valytis dantis, vaikai smagiai leidžia laiką, o įgūdžiai išlieka visam gyvenimui.Peržiūrėti visus privalumus
Naudodami „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlį ir programėlę, vaikai patys sužino apie tinkamą dantų valymą. Programėlė „Bluetooth“ ryšiu sinchronizuojama su vaiko dantų šepetėliu. Ji parodo tinkamus valymo būdus ir rezultatus. Vaikai gali matyti, ar dantis jie valosi gerai, ir už gerus rezultatus gauti puikių apdovanojimų. 98 proc. apklaustų tėvų teigia, kad naudojant šią lavinamąją ir efektyvią programą, vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau. Tai smagus būdas padėti vaikams išvystyti gerus burnos priežiūros įgūdžius visam gyvenimui.
Sekite valymo trukmę, net jei nesinaudojate programėle
Interaktyviosios linksmybės ir „Philips Sonicare“ technologija
Mūsų sukurtas „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis ir programėlė leido visiškai kitaip pažvelgti į dantų valymą. Programėlėje pagrindinis veikėjas yra Sparklis – iš tiesų švarius dantis mėgstantis herojus. Vaikai rūpinasi Sparkliu, o programėlės dantų valymo mokytojai meta iššūkį valyti ilgiau ir geriau. Kaskart tinkamai išvalius dantis, Sparklis tampa laimingesniu, o už kiekvieną sėkmingą seansą yra apdovanojama. Vaikai gali atrakinti priedus, skirtus pagražinti Sparklį, arba gali laimėti sveikai besimaitinančiam Sparkliui maisto. Kokius skirti apdovanojimus vaikams, gali pasirinkti patys tėvai.
Maitinimas
Techniniai duomenys
Dizainas ir apdaila
Techninė priežiūra
Suderinamumas
Lengva naudoti
Pridėti priedai
Valymo veiksmingumas
Režimai
Programinės įrangos palaikymas
