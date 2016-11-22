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  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
  • Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare „Sonicare For Kids“elektrinis dantų šepetėlis vaikams

HX6381/02

4.7
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai
„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis puikiai šypsenai
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Elektrinis dantų šepetėlis vaikams

Skatina valytis dantis tinkamai ir savarankiškai

  • 2 režimai

  • 2 šepetėlių galvutės

Pagal amžių pritaikytos šepetėlio galvutės skirtos apsaugoti vaikų dantis

Pagal amžių pritaikytos šepetėlio galvutės skirtos apsaugoti vaikų dantis

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi 2 dydžių galvutes ir yra specialiai skirtas dantims pagrindiniuose vystymosi etapuose švelniai valyti bei apsaugoti

Neleidžianti slysti rankose forma

Neleidžianti slysti rankose forma

Tvirtas kotas padeda vaikams išlaikyti šepetėlį vertikaliai ir uždėti dantų pastos ant gulinčio šepetėlio.

Įvairių laikymo būdų konstrukcija tėvams ir vaikams

Įvairių laikymo būdų konstrukcija tėvams ir vaikams

Ergonomiškas dizainas, leidžiantis vaikams valyti dantis kartu su tėvais arba savarankiškai

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

07/04/2014

Polska

Polska

najlepsza szczoteczka dla dzieci

Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą