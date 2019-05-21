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Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare EasyClean„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6511/02

4.7
| (623) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Geriau pašalina akmenis
Dėl unikalaus „Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio dinaminio poveikio švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės tarp dantų ir palei dantenas.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Išskirtinis „Sonicare“ dantų šepetėlis

Geriau pašalina akmenis

  • 1 režimas

  • 1 šepetėlio galvutė

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti galinius dantis

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti galinius dantis

Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius dantis ir pašalinti apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai

„Philips Sonicare“ elektrinis šepetėlis švelniai valo dantis su kabėmis (šepetėlių galvutės susidėvi greičiau, kai naudojamos dantims su kabėmis valyti), yra saugus valant dantų rekonstrukcijas (plombas, karūnėles, apvalkalus) ir periodonto „kišenes“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

623

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

21/05/2019

Lietuva

Lietuva

Kokybiškai valo, tad per trumpą laiką pasiekiamas idealus rezultatas.

Švelniai ir kokybiškai valo. Kai skubi labai geras padėjėjas :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

05/03/2018

Lietuva

Lietuva

Likau sužavėta

Tai buvo mano pirmasis elektrinis dantų šepetėlis. Perkant jį dvejojau ar man jis patiks, nes visada naudojau tik įprastą dantų šepetėlį. Tačiau tik panaudojus jį pirmą kartą likau sužavėta. Labai gerai nuvalo visus nešvarumus, dantys atrodo baltesni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

24/03/2021

Latvija

Latvija

Super

Sajūtama atšķirība jau no pirmās mazgāšanas reizes. Zobi liekas arī baltāki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

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Atsakomybės apribojimai

  1. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą

  2. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis