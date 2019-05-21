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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
1 režimas
1 šepetėlio galvutė
Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.
Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius dantis ir pašalinti apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.
„Philips Sonicare“ elektrinis šepetėlis švelniai valo dantis su kabėmis (šepetėlių galvutės susidėvi greičiau, kai naudojamos dantims su kabėmis valyti), yra saugus valant dantų rekonstrukcijas (plombas, karūnėles, apvalkalus) ir periodonto „kišenes“.
4.7
iš 5
623
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Saule45
21/05/2019
Lietuva
Kokybiškai valo, tad per trumpą laiką pasiekiamas idealus rezultatas.
Švelniai ir kokybiškai valo. Kai skubi labai geras padėjėjas :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Vartotojas2018
05/03/2018
Lietuva
Likau sužavėta
Tai buvo mano pirmasis elektrinis dantų šepetėlis. Perkant jį dvejojau ar man jis patiks, nes visada naudojau tik įprastą dantų šepetėlį. Tačiau tik panaudojus jį pirmą kartą likau sužavėta. Labai gerai nuvalo visus nešvarumus, dantys atrodo baltesni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Gicha
24/03/2021
Latvija
Super
Sajūtama atšķirība jau no pirmās mazgāšanas reizes. Zobi liekas arī baltāki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis