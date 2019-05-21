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Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare EasyClean„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6511/50

4.7
| (623) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Geriau pašalina akmenis
Dėl unikalaus „Philips“ elektrinio dantų šepetėlio „Sonicare“ dinaminio poveikio švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Lengva pereiti nuo įprasto dantų šepetėlio

Geriau pašalina akmenis

  • 1 režimas

  • 1 šepetėlio galvutė

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Patentuota „Sonic“ technologija pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.

Laikmačiai skatina valytis dantis šepetėliu 2 minutes

Laikmačiai skatina valytis dantis šepetėliu 2 minutes

Kruopštus dantų valymas šepetėliu trunka vos 2 minutes. Mūsų „QuadPacer“ praneša, kai praeina optimalus kiekvienos burnos dalies valymo laikas, o „SmarTimer“ signalai praneša, kai baigiasi visas laikas. Kartu jie jums padeda kaskart valyti dantis tiek, kiek rekomenduojama.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

623

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

21/05/2019

Lietuva

Lietuva

Kokybiškai valo, tad per trumpą laiką pasiekiamas idealus rezultatas.

Švelniai ir kokybiškai valo. Kai skubi labai geras padėjėjas :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

05/03/2018

Lietuva

Lietuva

Likau sužavėta

Tai buvo mano pirmasis elektrinis dantų šepetėlis. Perkant jį dvejojau ar man jis patiks, nes visada naudojau tik įprastą dantų šepetėlį. Tačiau tik panaudojus jį pirmą kartą likau sužavėta. Labai gerai nuvalo visus nešvarumus, dantys atrodo baltesni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

24/03/2021

Latvija

Latvija

Super

Sajūtama atšķirība jau no pirmās mazgāšanas reizes. Zobi liekas arī baltāki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

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Atsakomybės apribojimai

  1. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą

  2. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis