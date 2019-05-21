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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
1 režimas
1 šepetėlio galvutė
Patentuota „Sonic“ technologija pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.
Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.
Kruopštus dantų valymas šepetėliu trunka vos 2 minutes. Mūsų „QuadPacer“ praneša, kai praeina optimalus kiekvienos burnos dalies valymo laikas, o „SmarTimer“ signalai praneša, kai baigiasi visas laikas. Kartu jie jums padeda kaskart valyti dantis tiek, kiek rekomenduojama.
4.7
iš 5
623
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Saule45
21/05/2019
Lietuva
Kokybiškai valo, tad per trumpą laiką pasiekiamas idealus rezultatas.
Švelniai ir kokybiškai valo. Kai skubi labai geras padėjėjas :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/02 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Vartotojas2018
05/03/2018
Lietuva
Likau sužavėta
Tai buvo mano pirmasis elektrinis dantų šepetėlis. Perkant jį dvejojau ar man jis patiks, nes visada naudojau tik įprastą dantų šepetėlį. Tačiau tik panaudojus jį pirmą kartą likau sužavėta. Labai gerai nuvalo visus nešvarumus, dantys atrodo baltesni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/50 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Gicha
24/03/2021
Latvija
Super
Sajūtama atšķirība jau no pirmās mazgāšanas reizes. Zobi liekas arī baltāki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis