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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
3 režimai
1 šepetėlio galvutė
Įrodyta, kad dėl šio šepetėlio dinaminio valymo ir didesnio tiesioginio sąlyčio su kiekvienu dantimi pašalinamos kasdienės apnašos, o dantys išlieka natūraliai balti.
2 minučių „Clean“ režimas su 30 papildomų sekundžių „White“ režimu svarbiausias priekiniams dantims. Pašalina kasdienes kavos, arbatos, tabako ir raudono vyno dėmes. Pabalina dantis 2 atspalviais vos per 2 savaites.*
Išskirtiniam valymui kiekvieną dieną. Padeda išlaikyti dantis baltus.
4.7
iš 5
157
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Jevgenija
02/03/2018
Lietuva
Puikiausiai išvalo ir balina
Puikiausiai išvalo tarpdančius, po kiekvieno dantų valymo lyg po profesionalios dantų higienos. Dantys baltesni jau po mėnesio naudojimo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai
Wojtek G
01/04/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super jakość w dobrej cenie
Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.
Argumentai už
Dokładność czyszczenia
Argumentai prieš
Drogie koncowki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Alberty777
27/01/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super szczoteczka.
Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam
Argumentai už
Dokladna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis