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  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys
  • Baltesni ir sveikesni dantys

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare HealthyWhite„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6731/02

4.7
| (157) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Baltesni ir sveikesni dantys
Visiems patinka balta ir spindinti šypsena. Leiskite jūsų dantims spindėti natūraliu baltumu. Įrodyta, kad reguliariai naudojant elektrinį šepetėlį „Sonicare HealthyWhite“ „Clean & White“ režimu kasdienės dantų pigmentinės dėmės pašalinamos vos per dvi savaites.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Išskirtinis šepetėlis – baltesni dantys

Baltesni ir sveikesni dantys

  • 3 režimai

  • 1 šepetėlio galvutė

Natūraliai baltesni dantys su patentuota „Sonic“ technologija

Natūraliai baltesni dantys su patentuota „Sonic“ technologija

Įrodyta, kad dėl šio šepetėlio dinaminio valymo ir didesnio tiesioginio sąlyčio su kiekvienu dantimi pašalinamos kasdienės apnašos, o dantys išlieka natūraliai balti.

Įrodyta, kad „Clean“ ir „White“ režimas pašalina apnašas

Įrodyta, kad „Clean“ ir „White“ režimas pašalina apnašas

2 minučių „Clean“ režimas su 30 papildomų sekundžių „White“ režimu svarbiausias priekiniams dantims. Pašalina kasdienes kavos, arbatos, tabako ir raudono vyno dėmes. Pabalina dantis 2 atspalviais vos per 2 savaites.*

„Clean“ režimas: standartinis 2 minučių režimas

Išskirtiniam valymui kiekvieną dieną. Padeda išlaikyti dantis baltus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

157

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

02/03/2018

Lietuva

Lietuva

Puikiausiai išvalo ir balina

Puikiausiai išvalo tarpdančius, po kiekvieno dantų valymo lyg po profesionalios dantų higienos. Dantys baltesni jau po mėnesio naudojimo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai

01/04/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super jakość w dobrej cenie

Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.

Argumentai už

Dokładność czyszczenia

Argumentai prieš

Drogie koncowki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

27/01/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super szczoteczka.

Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam

Argumentai už

Dokladna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

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Atsakomybės apribojimai

  1. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą

  2. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis