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  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 4300„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6848/92

4.7
| (779) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Baltesni dantys. Švelnus valymas.
Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

  • Integruotas spaudimo jutiklis

  • 1 valymo režimas

  • 1 „BrushSync“ funkcija

Baltesni dantys vos per savaitę

Baltesni dantys vos per savaitę

Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

„InterCare“ šepetėlio galvutė turi itin ilgus, tankius, geros kokybės šerelius, kurie valo giliai tarpdančiuose pasislėpusias apnašas. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad vos per dvi savaites sumažėja dantenų kraujavimas ir uždegimas.

Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant

Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant

Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojantį garsą ir primins sumažinti spaudimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

779

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

29/10/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus šepetėlis

Rekomendavo gydytojas pasirinkti elektrinį dantų šepetėlį, tačiau nežinojau kokios firmos rinktis. Perskaičiusforumuose daug gerų atsiliepimų atsiliepimų apie philips sonicare abejonių neliko

Argumentai už

Juntami ypatingai švarūs dantys

Argumentai prieš

Kol kas jų nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis

21/04/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus šepetėlis

Turėjau anksčiau nekokybišką, panašios technologijos šepetėlį, bet jau po pirmo išsivalymo su Philips jautėsi akyvaizdus skirtumas. Šepetėlis labai patogus, bet reikia priprasti.

Argumentai už

Už tokią kainą vienas geriausių pasirinkimų

Argumentai prieš

Intensyvesnis valymo rėžimas gali sukelti nemalonius pojūčius jautresniems dantims

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis

31/12/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus dantų šepetėlis!

šį el. dantų šepetėlį naudoju dar tik pora dienų, tačiau skirtumą valantis dantis jau pajutau. išsivalius juo iš kart jaučiasi kad dantukai gerai nuvalyti, švaresni bei baltesni ir visaip kaip gražesni :) Patinka tai, kad yra 2 min. laikmatis bei spaudimo jutiklis.

Argumentai už

Laikmatis, spaudimo jutirklis

Argumentai prieš

kol kas nėra :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4300 HX6807/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4300 HX6807/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis