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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotas spaudimo jutiklis
1 valymo režimas
1 „BrushSync“ funkcija
Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.
„InterCare“ šepetėlio galvutė turi itin ilgus, tankius, geros kokybės šerelius, kurie valo giliai tarpdančiuose pasislėpusias apnašas. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad vos per dvi savaites sumažėja dantenų kraujavimas ir uždegimas.
Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojantį garsą ir primins sumažinti spaudimą.
4.7
iš 5
779
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Ajūna23d
29/10/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikus šepetėlis
Rekomendavo gydytojas pasirinkti elektrinį dantų šepetėlį, tačiau nežinojau kokios firmos rinktis. Perskaičiusforumuose daug gerų atsiliepimų atsiliepimų apie philips sonicare abejonių neliko
Argumentai už
Juntami ypatingai švarūs dantys
Argumentai prieš
Kol kas jų nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis
Gvydis
21/04/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikus šepetėlis
Turėjau anksčiau nekokybišką, panašios technologijos šepetėlį, bet jau po pirmo išsivalymo su Philips jautėsi akyvaizdus skirtumas. Šepetėlis labai patogus, bet reikia priprasti.
Argumentai už
Už tokią kainą vienas geriausių pasirinkimų
Argumentai prieš
Intensyvesnis valymo rėžimas gali sukelti nemalonius pojūčius jautresniems dantims
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „ProtectiveClean“ 4300 HX6800/63 elektrinis dantų šepetėlis
CogitoErgoSum
31/12/2019
Lietuva
Puikus dantų šepetėlis!
šį el. dantų šepetėlį naudoju dar tik pora dienų, tačiau skirtumą valantis dantis jau pajutau. išsivalius juo iš kart jaučiasi kad dantukai gerai nuvalyti, švaresni bei baltesni ir visaip kaip gražesni :) Patinka tai, kad yra 2 min. laikmatis bei spaudimo jutiklis.
Argumentai už
Laikmatis, spaudimo jutirklis
Argumentai prieš
kol kas nėra :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4300 HX6807/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 4300 HX6807/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis