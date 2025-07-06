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  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.
  • Baltesni dantys. Švelnus valymas.

„Philips“ Sonicare ProtectiveClean 6100„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Baltesni dantys. Švelnus valymas.
Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.
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Papildoma garantija +1 metai

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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

  • Integruotas spaudimo jutiklis

  • 3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai

  • 2 „BrushSync“ funkcijos

  • Kelioninis dėklas

Baltesni dantys vos per savaitę

Baltesni dantys vos per savaitę

Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Trys režimai, trys intensyvumo nustatymai

Trys režimai, trys intensyvumo nustatymai

Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų intensyvumų. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas. Trys intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo „didžiausio“ iki „mažiausio“ derinant su intensyvumais iš kairės į dešinę.

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

560

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

5
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Gabalux

06/07/2025

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus pasirinkimas

Labai puikus pirkinys, kaskart išsivalius dantys jaučiasi lyg po dantų higienos. Puiki baterija, ilgai neišsikrauna, labai patogu, kad yra indikatorius, kada baterija jau išsikrauna, bei dantų šepetėlio galvutės keitimo indikatorius, padeda prisiminti, kada laikas pakeisti galvutę.

Argumentai už

Galingas ir patogus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

ETyksnamis

22/06/2023

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus

Labai džiaugiuosi šiuo prietaisu. Puikiai išvalo dantis. Kadangi yra ir dėklas labai patogu pasiimti į keliones.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Ambra

15/07/2019

Lietuva

Sumanus pasirinkimas šeimai

Kartu su vyru įsigijome bei dalinamės vienu šepetėliu keisdami tik jo galvutes. Po pirmos savaitės naudojimo rezultatai pranoko lūkesčius: 1. Dantys tapo pastebimai šviesesni, sumažėjo apnašų. 2. Ženkliai sumažėjo dantenų kraujavimas. 3. Kadangi šepetėlis turi skirtingas valymo programas, pailgėjo ir dantų valymo laikas, ko su įprastu šepetėliu būdavo sunkiau pasiekti. Rinkomės būtent šį modelį, nes valydamas jis nenaudoja sukamųjų judesių, turi kelias valymo programas, reaguoja ir praneša jeigu dantys valomi neteisingai. Pasirinkome juodą šepetėlio spalvą, naudojame jau daugiau nei pusmetį ir jis atrodo puikiai, lengvai nusivalo, todėl nebelieka baltų dėmių nuo dantų pastos.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6870/47 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6870/47 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis