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HX6877/28
HX685T
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Papildoma garantija +1 metai
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
Integruotas spaudimo jutiklis
3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai
2 „BrushSync“ funkcijos
Kelioninis dėklas
Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.
Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų intensyvumų. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas. Trys intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo „didžiausio“ iki „mažiausio“ derinant su intensyvumais iš kairės į dešinę.
Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.
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4.8
iš 5
560
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Gabalux
06/07/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikus pasirinkimas
Labai puikus pirkinys, kaskart išsivalius dantys jaučiasi lyg po dantų higienos. Puiki baterija, ilgai neišsikrauna, labai patogu, kad yra indikatorius, kada baterija jau išsikrauna, bei dantų šepetėlio galvutės keitimo indikatorius, padeda prisiminti, kada laikas pakeisti galvutę.
Argumentai už
Galingas ir patogus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
ETyksnamis
22/06/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikus
Labai džiaugiuosi šiuo prietaisu. Puikiai išvalo dantis. Kadangi yra ir dėklas labai patogu pasiimti į keliones.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6877/28 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Ambra
15/07/2019
Lietuva
Sumanus pasirinkimas šeimai
Kartu su vyru įsigijome bei dalinamės vienu šepetėliu keisdami tik jo galvutes. Po pirmos savaitės naudojimo rezultatai pranoko lūkesčius: 1. Dantys tapo pastebimai šviesesni, sumažėjo apnašų. 2. Ženkliai sumažėjo dantenų kraujavimas. 3. Kadangi šepetėlis turi skirtingas valymo programas, pailgėjo ir dantų valymo laikas, ko su įprastu šepetėliu būdavo sunkiau pasiekti. Rinkomės būtent šį modelį, nes valydamas jis nenaudoja sukamųjų judesių, turi kelias valymo programas, reaguoja ir praneša jeigu dantys valomi neteisingai. Pasirinkome juodą šepetėlio spalvą, naudojame jau daugiau nei pusmetį ir jis atrodo puikiai, lengvai nusivalo, todėl nebelieka baltų dėmių nuo dantų pastos.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6870/47 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ProtectiveClean 6100 HX6870/47 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis