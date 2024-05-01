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Visos serijos

  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
  • Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*

Nutraukta gamyba

UV SanitaizerisUV dezinfekavimo priemonė

HX6907/01

4.2
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*
Būkite ramesni užtikrindami „Sonicare“ šepetėlių galvučių švarą su mūsų specialiai sukurta UV dezinfekavimo technologija. Be jokių cheminių medžiagų ji sunaikina iki 99 % bakterijų ir virusų*.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Sunaikina iki 99 % bakterijų ir virusų*

Padeda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*

  • UV dezinfekavimo technologija

  • Dezinfekuoja 2 šepetėlių galvutes**

  • Valo be chemikalų

  • Įkrauna 1 dantų šepetėlį***

Šepetėlių galvutes supa dezinfekuojamoji šviesa

Šepetėlių galvutes supa dezinfekuojamoji šviesa

Apsupkite šepetėlių galvutes dezinfekuojamąja šviesa: UV dezinfekavimo priemonės reflektorius paskirsto dezinfekuojamąją šviesą aplink visą šepetėlio galvučių viršutinę dalį, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai.

Išvalykite šepetėlių galvutes** vieno mygtuko paspaudimu

Išvalykite šepetėlių galvutes** vieno mygtuko paspaudimu

Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte UV dezinfekavimo priemonę.

Išsijungia po 10 min. valymo

Išsijungia po 10 min. valymo

Paprasta ir saugu: UV dezinfekavimo priemonė patogiai išsijungia pasibaigus 10 min. valymo ciklui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

01/05/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Argumentai už

Dobra cena i szybka praca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Argumentai už

łatwość obsługi

Argumentai prieš

-

Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

11/02/2023

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Elektromos fogkefe

Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.

Argumentai už

Egyszerű, alapos tisztítás

Argumentai prieš

Nincs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

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Atsakomybės apribojimai

  1. H. A., E. Coli, S. Mutans; HSV-1. Skirtas naudoti su „InterCare“ (i), „DiamondClean“ (W2), „Sensitive“ (S), „ProResults“ (C1) ir „Premium Plaque Control“ (C3).

  2. suderinama su visomis uždedamomis, suaugusiesiems skirtomis šepetėlių galvutėmis