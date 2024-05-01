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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
UV dezinfekavimo technologija
Dezinfekuoja 2 šepetėlių galvutes**
Valo be chemikalų
Įkrauna 1 dantų šepetėlį***
Apsupkite šepetėlių galvutes dezinfekuojamąja šviesa: UV dezinfekavimo priemonės reflektorius paskirsto dezinfekuojamąją šviesą aplink visą šepetėlio galvučių viršutinę dalį, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai.
Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte UV dezinfekavimo priemonę.
Paprasta ir saugu: UV dezinfekavimo priemonė patogiai išsijungia pasibaigus 10 min. valymo ciklui.
4.2
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
rknichal
01/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Argumentai už
Dobra cena i szybka praca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Argumentai už
łatwość obsługi
Argumentai prieš
-
Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Barack62
11/02/2023
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Elektromos fogkefe
Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.
Argumentai už
Egyszerű, alapos tisztítás
Argumentai prieš
Nincs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
H. A., E. Coli, S. Mutans; HSV-1. Skirtas naudoti su „InterCare“ (i), „DiamondClean“ (W2), „Sensitive“ (S), „ProResults“ (C1) ir „Premium Plaque Control“ (C3).
suderinama su visomis uždedamomis, suaugusiesiems skirtomis šepetėlių galvutėmis