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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 pakuotės
Įstatoma
Be latekso
„BrushSync“ režimas-poravimas
Su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis greitai pakeičiamas į „sonic“ galia pasižymintį liežuvio valiklį. Kiekvienas liežuvio šepetėlis užsideda ant „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio rankenos kaip įprasta šepetėlio galvutė. Šiuos pažangius liežuvio šepetėlius paprasta naudoti, keisti ir valyti. Jie suderinami su visomis „Philips Sonicare“ įstatomomis dantų šepetėlių rankenomis, tad negali būti lengviau liežuvio valymą paversti kasdienės burnos priežiūros rutinos dalimi. Jis tinka visoms „Philips Sonicare“ dantų šepetėlių rankenoms, išskyrus „PowerUp Battery“ ir „Essence“.
Norėdami, kad liežuvis būtų iš tikrųjų švarus, turite pasiekti visur. Dėl ergonominės formos su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu tai darysite patogiai. Jis turi mažą ir lanksčią galvutę, tad lengvai išvalysite blogą kvapą sukeliančias bakterijas iš kiekvieno kampelio ir plyšelio.
Mūsų išmaniajame „TongueCare+“ liežuvio šepetėlyje yra integrinis lustas, palaikantis ryšį su dantų šepetėlio rankena. Tad, kai jį uždedate, rankena automatiškai jį atpažįsta ir parenka tinkamą režimą bei intensyvumo lygį, kad liežuvį valytumėte optimaliai. Viskas, ką turite padaryti, – paspausti maitinimo mygtuką.
4.5
iš 5
35
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
linda2
22/04/2019
Latvija
Acīmredzams rezultātss
Līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību mēles tīrīšanai ar parasto zobu birsti, jo likās, ka no tā nav jēgas, bet lietojot šo uzgali, smalko vibrāciju rezultātā arī vizuāli redzams kā viss liekais no mēles tiek notīrīts.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes
Anete
09/04/2019
Latvija
Noteikti nepieciešams visiem!
[Employee of philipsglobal] Ārkārtīgi ērts uzgalis mēles tīrīšanai. Nevaru iedomāties tagad tīrīt mēli ar parasto zobu sukas uzgali vai kādu citu ierīci. Smalkie zariņi pasakaini iztīra, elpa ir izcili svaiga, turklāt tas ir ļoti plakans, tāpēc nebūs nepatīkami vai grūti tīrīt arī mēles aizmuguri.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
arSmaidu
26/03/2019
Latvija
Mutes dobuma veslībai mēles tīrīšana ir īpaši svarīga
Manuprāt, šis uzgalis ir vislabākais veids kā būt pārliecinātam, ka tīri ir ne tikai zobi, bet arī mēle, kas ir īpaši svarīgi, rūpējoties par mutes dobuma veselību.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes