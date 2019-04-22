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  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį
  • „Philips Sonicare“ valo liežuvį

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare TongueCare+Liežuvio šepetėliai

HX8072/11

4.5
| (35) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
„Philips Sonicare“ valo liežuvį
Paverskite „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį su „Sonic“ technologija liežuvio valikliu . Mūsų išmanusis „TongueCare+“ liežuvio šepetėlis su specialiais „MicroBristles“ šereliais, naudojamas kartu su „Philip Sonicare BreathRx“ liežuvio purškalu, gerai valo liežuvį.
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Vienintelis liežuvio valiklis, pasižymintis „Sonicare“ galia

„Philips Sonicare“ valo liežuvį

  • 2 pakuotės

  • Įstatoma

  • Be latekso

  • „BrushSync“ režimas-poravimas

Nuo dantų šepetėlio iki liežuvio valiklio vienu spragtelėjimu

Nuo dantų šepetėlio iki liežuvio valiklio vienu spragtelėjimu

Su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis greitai pakeičiamas į „sonic“ galia pasižymintį liežuvio valiklį. Kiekvienas liežuvio šepetėlis užsideda ant „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio rankenos kaip įprasta šepetėlio galvutė. Šiuos pažangius liežuvio šepetėlius paprasta naudoti, keisti ir valyti. Jie suderinami su visomis „Philips Sonicare“ įstatomomis dantų šepetėlių rankenomis, tad negali būti lengviau liežuvio valymą paversti kasdienės burnos priežiūros rutinos dalimi. Jis tinka visoms „Philips Sonicare“ dantų šepetėlių rankenoms, išskyrus „PowerUp Battery“ ir „Essence“.

Lengvai pasiekite kiekvieną liežuvio dalį

Lengvai pasiekite kiekvieną liežuvio dalį

Norėdami, kad liežuvis būtų iš tikrųjų švarus, turite pasiekti visur. Dėl ergonominės formos su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu tai darysite patogiai. Jis turi mažą ir lanksčią galvutę, tad lengvai išvalysite blogą kvapą sukeliančias bakterijas iš kiekvieno kampelio ir plyšelio.

Automatiškai poruojamas su dantų šepetėlio rankena

Automatiškai poruojamas su dantų šepetėlio rankena

Mūsų išmaniajame „TongueCare+“ liežuvio šepetėlyje yra integrinis lustas, palaikantis ryšį su dantų šepetėlio rankena. Tad, kai jį uždedate, rankena automatiškai jį atpažįsta ir parenka tinkamą režimą bei intensyvumo lygį, kad liežuvį valytumėte optimaliai. Viskas, ką turite padaryti, – paspausti maitinimo mygtuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

35

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

1

22/04/2019

Latvija

Latvija

Acīmredzams rezultātss

Līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību mēles tīrīšanai ar parasto zobu birsti, jo likās, ka no tā nav jēgas, bet lietojot šo uzgali, smalko vibrāciju rezultātā arī vizuāli redzams kā viss liekais no mēles tiek notīrīts.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes

09/04/2019

Latvija

Latvija

Noteikti nepieciešams visiem!

[Employee of philipsglobal] Ārkārtīgi ērts uzgalis mēles tīrīšanai. Nevaru iedomāties tagad tīrīt mēli ar parasto zobu sukas uzgali vai kādu citu ierīci. Smalkie zariņi pasakaini iztīra, elpa ir izcili svaiga, turklāt tas ir ļoti plakans, tāpēc nebūs nepatīkami vai grūti tīrīt arī mēles aizmuguri.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

26/03/2019

Latvija

Latvija

Mutes dobuma veslībai mēles tīrīšana ir īpaši svarīga

Manuprāt, šis uzgalis ir vislabākais veids kā būt pārliecinātam, ka tīri ir ne tikai zobi, bet arī mēle, kas ir īpaši svarīgi, rūpējoties par mutes dobuma veselību.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

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