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  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
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  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
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  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
  • Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare HealthyWhite+„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX8911/01

4.7
| (249) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*
Drąsiai šypsokitės kiekvieną dieną neatsisakydami patinkančių, bet dėmes ant dantų paliekančių, maisto produktų ir gėrimų! Įrodyta, kad „Philips Sonicare“ dantis balinantis įkraunamas šepetėlis pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

*nei įprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1 savaitę*

  • 2 režimai

  • 6 pasirenkami nustatymai

  • 1 šepetėlio galvutė

Pašalina iki 100 % daugiau dėmių nei įprastas dantų šepetėlis*

Pašalina iki 100 % daugiau dėmių nei įprastas dantų šepetėlis*

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis pašalina iki 100 % daugiau dėmių – dantys bus baltesni vos per 1 savaitę.

„DiamondClean“ šepetėlio galvutė – geriausi balinimo rezultatai

„DiamondClean“ šepetėlio galvutė – geriausi balinimo rezultatai

„DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutės – geriausios „Philips Sonicare“ balinimo šepetėlių galvutės yra rombo formos su vidutinio kietumo šereliais, kurie veiksmingai, bet švelniai pašalina apnašas. Palyginus su įprastu šepetėliu, šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis užtikrina išskirtinį valymą ir baltesnius dantis.

Įrodyta, kad „Clean“ ir „White“ režimas pašalina apnašas

Įrodyta, kad „Clean“ ir „White“ režimas pašalina apnašas

2 minučių „Clean“ režimas užtikrina nepriekaištingą apnašų pašalinimą (dantų priežiūros specialistų rekomenduojamas valymo laikas). Naudojant „White“ režimą pašalinamos paviršinės dėmės, šviesinami ir poliruojami dantys. Pašalina kasdienes kavos, arbatos, tabako ir raudonojo vyno dėmes. 2 atspalviais baltesni dantys vos per 2 savaites.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

249

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

23/03/2018

Lietuva

Lietuva

Tiesiog nuostabus, dantys tapo žymiai baltesni, sumažėjo akmenų/apnašų skaičius

Šis šepetėlis tikrai labai patiko, nusipirkau ir savo vyrui dovanų. Jis liko irgi patenkintas. Iki šiol naudodavomės įprastu šepetėliu. Bet pabandžius šį pereiti prie įprasto nesinori. Nes puikiai išvalomos dantų apnašos, taupomas laikas, ir apslankius pas odontologą kas manę labiausiai nustebino labai sumažėjo akmenų skaičius. Jų beveik nebuvo. Taip pat su juo labai taupoma dantų pasta. Jos reikia mažiau.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

18/03/2018

Lietuva

Lietuva

Techniškas atsiliepimas

Nusprendžiau padavonoti žmonai kadangi dantenos yra jautrios ir atsiranda apnašu. Pamaniau verta investuoti. Ji Labai patenkinta greitai pabaltavo dantys yra švaresni. Rinkausi modeli su kuo daugiau virpesių. Nusipirkau ir sau antgalį. Ir kagi Ištkruju dantys pabaltavo per keleta dienu. Su rankiniu iki tokio lygio nepasiekdavau. Be to galiniai dantys kur sunkiau valyti dabar svaresni ir slidesni ;) ir vienas jautresnis dantis nebe jautrus pasidare.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

22/07/2019

Latvija

Latvija

Labs produkts

Ļoti labs produkts ikdienas lietošanai. Pēc katras lietošanas reizes tāda sajūta, ka esi bijis pie higienista. Rekomendēju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą