30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
2 režimai
6 pasirenkami nustatymai
1 šepetėlio galvutė
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis pašalina iki 100 % daugiau dėmių – dantys bus baltesni vos per 1 savaitę.
„DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutės – geriausios „Philips Sonicare“ balinimo šepetėlių galvutės yra rombo formos su vidutinio kietumo šereliais, kurie veiksmingai, bet švelniai pašalina apnašas. Palyginus su įprastu šepetėliu, šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis užtikrina išskirtinį valymą ir baltesnius dantis.
2 minučių „Clean“ režimas užtikrina nepriekaištingą apnašų pašalinimą (dantų priežiūros specialistų rekomenduojamas valymo laikas). Naudojant „White“ režimą pašalinamos paviršinės dėmės, šviesinami ir poliruojami dantys. Pašalina kasdienes kavos, arbatos, tabako ir raudonojo vyno dėmes. 2 atspalviais baltesni dantys vos per 2 savaites.
4.7
iš 5
249
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Lenceg
23/03/2018
Lietuva
Tiesiog nuostabus, dantys tapo žymiai baltesni, sumažėjo akmenų/apnašų skaičius
Šis šepetėlis tikrai labai patiko, nusipirkau ir savo vyrui dovanų. Jis liko irgi patenkintas. Iki šiol naudodavomės įprastu šepetėliu. Bet pabandžius šį pereiti prie įprasto nesinori. Nes puikiai išvalomos dantų apnašos, taupomas laikas, ir apslankius pas odontologą kas manę labiausiai nustebino labai sumažėjo akmenų skaičius. Jų beveik nebuvo. Taip pat su juo labai taupoma dantų pasta. Jos reikia mažiau.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Andresas
18/03/2018
Lietuva
Techniškas atsiliepimas
Nusprendžiau padavonoti žmonai kadangi dantenos yra jautrios ir atsiranda apnašu. Pamaniau verta investuoti. Ji Labai patenkinta greitai pabaltavo dantys yra švaresni. Rinkausi modeli su kuo daugiau virpesių. Nusipirkau ir sau antgalį. Ir kagi Ištkruju dantys pabaltavo per keleta dienu. Su rankiniu iki tokio lygio nepasiekdavau. Be to galiniai dantys kur sunkiau valyti dabar svaresni ir slidesni ;) ir vienas jautresnis dantis nebe jautrus pasidare.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
virubon
22/07/2019
Latvija
Labs produkts
Ļoti labs produkts ikdienas lietošanai. Pēc katras lietošanas reizes tāda sajūta, ka esi bijis pie higienista. Rekomendēju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą