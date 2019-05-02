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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
„BrushSync“ režimas-poravimas
„Philips Sonicare Premium White“ šepetėlio galvutės centre esantys tankūs šereliai atlieka sunkų darbą, kad pašalintų apnašas ir kasdienes paviršines dėmes, atsirandančias nuo maisto ir gėrimų. Dėl lanksčių šonų šereliai prisitaiko prie unikalios dantų ir dantenų formos, kad valymas būtų gilus, o šypsena taptų baltesnė vos per 3 dienas.
Išsivalysite dantis patenkindami asmeninius poreikius kaskart naudodami mūsų prisitaikančią valymo technologiją. Dėl minkštų, lanksčių guminių šonų „Premium White“ prisitaiko prie unikalių burnos kontūrų. Mūsų šereliai prisitaiko prie dantenų ir dantų, todėl kontaktinis paviršius yra 4 kartus didesnis**, nei giliai valant su įprasta šepetėlio galvute net sunkiai pasiekiamose vietose. Su prisitaikančia valymo technologija švelniai valysite pagal dantenų liniją. Ši technologija absorbuoja per didelį spaudimą valant ir taiko patobulintą šlavimo judesį, kad pojūtis burnoje būtų unikalus, o burna švaresnė.
Su „Premium White“ valysitės išskirtinai švariai bei kasdien pabalinsite dantis. Dėl lankstaus modelio pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų**** nuo dantų ir pagal dantenų liniją. Išvalysite giliai. Tai jausite ir matysite.
4.9
iš 5
98
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
SibillaBille
02/05/2019
Latvija
Mans favorīts no vision uzgaļiem!
Šo es lietoju visu laiku! Zobi nav jūtīgi, smaganas neasiņo, viss ir tīrs un nopucēts kā pēc higēnista! Forši - iesaku!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
linda2
22/04/2019
Latvija
Visbiežāk lietotais uzglalis!
Šo uzgali lietoju visbiežāk, ātri sasniedzams efekts, palīdz efektīvi atbrrīvoties no tējas un vīna pleķiem uz zobiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi
Anete
09/04/2019
Latvija
Perfektais zobu birstes uzgalis ikdienai
Šo uzgali lietoju katru dienu white+ režīmā un jau pēc dažām dienām redzēju starpību sava smaida baltumā. Ļoti ērts, vidējas cietības.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
veikiant „White+“ režimu su geriausia balinamąja dantų pasta ir lyginant su įprastu dantų šepetėliu
„BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“
nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė
nei įprastas dantų šepetėlis