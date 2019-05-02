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  • Baltesnė, spindinti šypsena
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  • Baltesnė, spindinti šypsena
  • Baltesnė, spindinti šypsena
  • Baltesnė, spindinti šypsena
  • Baltesnė, spindinti šypsena
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  • Baltesnė, spindinti šypsena
  • Baltesnė, spindinti šypsena
  • Baltesnė, spindinti šypsena

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare W3 Premium WhiteStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX9062/17

4.9
| (98) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Baltesnė, spindinti šypsena
Dėl maisto ir gėrimų šypsena praranda baltumą. Mūsų „W3 Premium White“ šepetėlio galvutė padės sugrąžinti šypsenai baltumą. Poliruojantys šereliai pašalina paviršines dėmes, dantys tampa matomai baltesni vos per 3 dienas, o tarpdančiai išvalomi ypač giliai
Peržiūrėti visas naudas

Pašalina 100 % daugiau dėmių vos per 3 dienas*

Baltesnė, spindinti šypsena

  • 2 vnt.

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • „BrushSync“ režimas-poravimas

Pašalina iki 100 % daugiau paviršinių dėmių vos per 3 dienas*

Pašalina iki 100 % daugiau paviršinių dėmių vos per 3 dienas*

„Philips Sonicare Premium White“ šepetėlio galvutės centre esantys tankūs šereliai atlieka sunkų darbą, kad pašalintų apnašas ir kasdienes paviršines dėmes, atsirandančias nuo maisto ir gėrimų. Dėl lanksčių šonų šereliai prisitaiko prie unikalios dantų ir dantenų formos, kad valymas būtų gilus, o šypsena taptų baltesnė vos per 3 dienas.

Iki 4 kartų didesnis kontaktas su paviršiumi**, kad giliai valytumėte be pastangų

Iki 4 kartų didesnis kontaktas su paviršiumi**, kad giliai valytumėte be pastangų

Išsivalysite dantis patenkindami asmeninius poreikius kaskart naudodami mūsų prisitaikančią valymo technologiją. Dėl minkštų, lanksčių guminių šonų „Premium White“ prisitaiko prie unikalių burnos kontūrų. Mūsų šereliai prisitaiko prie dantenų ir dantų, todėl kontaktinis paviršius yra 4 kartus didesnis**, nei giliai valant su įprasta šepetėlio galvute net sunkiai pasiekiamose vietose. Su prisitaikančia valymo technologija švelniai valysite pagal dantenų liniją. Ši technologija absorbuoja per didelį spaudimą valant ir taiko patobulintą šlavimo judesį, kad pojūtis burnoje būtų unikalus, o burna švaresnė.

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Su „Premium White“ valysitės išskirtinai švariai bei kasdien pabalinsite dantis. Dėl lankstaus modelio pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų**** nuo dantų ir pagal dantenų liniją. Išvalysite giliai. Tai jausite ir matysite.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

98

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

02/05/2019

Latvija

Latvija

Mans favorīts no vision uzgaļiem!

Šo es lietoju visu laiku! Zobi nav jūtīgi, smaganas neasiņo, viss ir tīrs un nopucēts kā pēc higēnista! Forši - iesaku!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

22/04/2019

Latvija

Latvija

Visbiežāk lietotais uzglalis!

Šo uzgali lietoju visbiežāk, ātri sasniedzams efekts, palīdz efektīvi atbrrīvoties no tējas un vīna pleķiem uz zobiem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi

09/04/2019

Latvija

Latvija

Perfektais zobu birstes uzgalis ikdienai

Šo uzgali lietoju katru dienu white+ režīmā un jau pēc dažām dienām redzēju starpību sava smaida baltumā. Ļoti ērts, vidējas cietības.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

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Atsakomybės apribojimai

  1. veikiant „White+“ režimu su geriausia balinamąja dantų pasta ir lyginant su įprastu dantų šepetėliu

  2. „BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“

  3. nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė

  4. nei įprastas dantų šepetėlis