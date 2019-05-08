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  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
  • Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys

Nutraukta gamyba

„Philips“ SonicareStandartinė įvairių dantų šepetėlių pakuotė

HX9073/33

4.8
| (74) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys
„C3 Premium Plaque Defence“ šepetėlio galvutė pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*, kad rezultatai būtų puikūs. Su „G3 Premium Gum Care“ dantenos taps 7 kartus sveikesnės vos per dvi savaites***, o „W Premium White“ pašalins 100 % daugiau dėmių per 3 dienas*
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Visapusiškai dantų ir dantenų priežiūrai

Gilesnis valymas, sveikesnės dantenos ir baltesni dantys

  • 3 dalių

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • „BrushSync“ režimas-poravimas

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 10 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Dėl lankstaus dizaino pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*, kad valymas būtų iš tikrųjų gilus palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.

Iki 7 k. sveikesnės dantenos vos per 2 savaites***

Iki 7 k. sveikesnės dantenos vos per 2 savaites***

Su šepetėlio galvute „Philips Sonicare Premium Gum Care“ net ir giliausias valymas yra švelnus. Braukiant dantų šepetėliu palei dantenų liniją, lankstūs „Premium Gum Care“ šonai ir šereliai absorbuoja per didelį spaudimą, tad dantenos yra apsaugomos, net jei valotės per stipriai. Šereliai atlieka sunkų darbą šalinant apnašas ir bakterijas palei dantenų liniją ir gerinant dantenų sveikatą. Dėl lenkto šios šepetėlio galvutės dizaino galite būti tikri, kad kontaktas su šereliais bus maksimalus.

Pašalina iki 100 % daugiau paviršinių dėmių vos per 3 dienas*

Pašalina iki 100 % daugiau paviršinių dėmių vos per 3 dienas*

„Philips Sonicare Premium White“ šepetėlio galvutės centre esantys tankūs šereliai atlieka sunkų darbą, kad pašalintų apnašas ir kasdienes paviršines dėmes, atsirandančias nuo maisto ir gėrimų. Dėl lanksčių šonų šereliai prisitaiko prie unikalios dantų ir dantenų formos, kad valymas būtų gilus, o šypsena taptų baltesnė vos per 3 dienas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

74

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

08/05/2019

Polska

Polska

godna polecenia

bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

09/02/2018

Polska

Polska

ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad

Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

22/11/2020

Україна

Україна

Мой выбор щетки Philips сегодня и завтра

Купила первый раз. Данный набор состоит из 3 разных насадок. Хочу определиться какая мне больше всего подойдет. В принципе, все классненькие. Материал из которого изготовлены щетки хороший, надеюсь прослужат долго. Щетки идеально очищают зубы. При этом, не позволяют образовываться налету и камням на зубах. Они тщательно очищает труднодоступные места, хорошо массирует десна и не создают дискомфорта. Рекомендую девочки и мальчики !!!!

Argumentai už

Качественный материал, доступная цена

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis

  2. nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė

  3. veikiant dantenų priežiūros režimu ir lyginant su įprastu dantų šepetėliu; vertinimą atlieka GBI

  4. „BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“