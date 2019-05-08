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Nutraukta gamyba
3 dalių
Standartinis dydis
Įstatoma
„BrushSync“ režimas-poravimas
Dėl lankstaus dizaino pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*, kad valymas būtų iš tikrųjų gilus palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.
Su šepetėlio galvute „Philips Sonicare Premium Gum Care“ net ir giliausias valymas yra švelnus. Braukiant dantų šepetėliu palei dantenų liniją, lankstūs „Premium Gum Care“ šonai ir šereliai absorbuoja per didelį spaudimą, tad dantenos yra apsaugomos, net jei valotės per stipriai. Šereliai atlieka sunkų darbą šalinant apnašas ir bakterijas palei dantenų liniją ir gerinant dantenų sveikatą. Dėl lenkto šios šepetėlio galvutės dizaino galite būti tikri, kad kontaktas su šereliais bus maksimalus.
„Philips Sonicare Premium White“ šepetėlio galvutės centre esantys tankūs šereliai atlieka sunkų darbą, kad pašalintų apnašas ir kasdienes paviršines dėmes, atsirandančias nuo maisto ir gėrimų. Dėl lanksčių šonų šereliai prisitaiko prie unikalios dantų ir dantenų formos, kad valymas būtų gilus, o šypsena taptų baltesnė vos per 3 dienas.
4.8
iš 5
74
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
huterski
08/05/2019
Polska
godna polecenia
bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
wiolik13
09/02/2018
Polska
ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad
Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
iriska71
22/11/2020
Україна
Мой выбор щетки Philips сегодня и завтра
Купила первый раз. Данный набор состоит из 3 разных насадок. Хочу определиться какая мне больше всего подойдет. В принципе, все классненькие. Материал из которого изготовлены щетки хороший, надеюсь прослужат долго. Щетки идеально очищают зубы. При этом, не позволяют образовываться налету и камням на зубах. Они тщательно очищает труднодоступные места, хорошо массирует десна и не создают дискомфорта. Рекомендую девочки и мальчики !!!!
Argumentai už
Качественный материал, доступная цена
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis
nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė
veikiant dantenų priežiūros režimu ir lyginant su įprastu dantų šepetėliu; vertinimą atlieka GBI
„BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips Sonicare BrushSync™“