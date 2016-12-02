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  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara
  • Išskirtinė tarpdančių švara

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare FlexCare Platinum„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX9112/02

4.8
| (65) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Išskirtinė tarpdančių švara
„Philips“ šepetėlis „Sonicare FlexCare Platinum“ su devyniomis unikaliomis valymo parinktimis, intuityviu spaudimo jutikliu ir pažangia šepetėlio galvutės technologija valo geriau už rankinį šepetėlį, todėl efektyviau pašalinsite apnašas ir mėgausitės sveikesnėmis dantenomis.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių*

Išskirtinė tarpdančių švara

  • 3 režimai, 3 intensyvumai

  • 2 šepetėlių galvutės

  • Su spaudimo jutikliu

Pašalinkite iki 7 kartų daugiau apnašų su mūsų „InterCare“ šepetėlio galvute*

Pašalinkite iki 7 kartų daugiau apnašų su mūsų „InterCare“ šepetėlio galvute*

Uždėkite mūsų „InterCare“ šepetėlio galvutę, kad dantenos taptų sveikesnės vos per 2 savaites. Itin ilgi šereliai lengviau pašalina daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose ir tarpdančiuose, kad dantenos būtų sveikos.

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

Optimaliai valant su „FlexCare“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei paprastas dantų šepetėlis, tad puikuositės sveikiausia šypsena.

Rinkitės iš 3 režimų ir 3 intensyvumo nustatymų

Rinkitės iš 3 režimų ir 3 intensyvumo nustatymų

Su „FlexCare Platinum“ išsivalysite tikrai giliai. Naudodami 3 intensyvumo nustatymus išvalysite geriau, o naudodami 3 režimus patenkinsite ypatingus poreikius: valymo režimas – geriausiam kasdieniam valymui, balinamasis – paviršinėms dėmėms šalinti, švaros – išskirtiniam kasdieniam valymui.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-961264

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

65

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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Atsakomybės apribojimai

  1. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą

  2. Palyginti su valymu vien įprastu šepetėliu rankiniu būdu