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Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare FlexCare Platinum„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX9112/12

4.8
| (65) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Gilus, švelnus valymas
Naudojant „FlexCare Platinum“ valymas bus gilus ir švelnus, kad būtų apsaugoti dantys ir dantenos. „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė ir intuityvus spaudimo jutiklis padės švelniai pašalinti visas apnašas.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Sveikesnės dantenos ir iki 10 k. daugiau pašalintų apnašų*

Gilus, švelnus valymas

  • 3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai

  • 2 šepetėlių galvutės

  • Su spaudimo jutikliu

Pašalinkite iki 10 kartų daugiau apnašų su „AdaptiveClean“*

Pašalinkite iki 10 kartų daugiau apnašų su „AdaptiveClean“*

Uždėkite „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutę ir išsivalykite dantis giliai kaip niekada anksčiau. 4 kartus didesnis kontaktas su paviršiumi**, iki 10 kartų daugiau pašalintų apnašų sunkiai pasiekiamose vietose* ir iš tikrųjų gilus valymas palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites

Optimaliai valant su „FlexCare“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei paprastas dantų šepetėlis, tad puikuositės sveikiausia šypsena.

Rinkitės iš 3 režimų ir 3 intensyvumo nustatymų

Rinkitės iš 3 režimų ir 3 intensyvumo nustatymų

Su „FlexCare Platinum Connected“ išsivalysite tikrai giliai. Naudodami 3 intensyvumo nustatymus išvalysite geriau, o naudodami 3 režimus patenkinsite ypatingus poreikius: valymo režimas – geriausiam kasdieniam valymui, balinamasis – paviršinėms dėmėms šalinti, giluminio valymo – stiprinančiam gaivumui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

65

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis

  2. Palyginta su „DiamondClean“ šepetėlio galvute

  3. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną