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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai
2 šepetėlių galvutės
Su spaudimo jutikliu
Uždėkite „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutę ir išsivalykite dantis giliai kaip niekada anksčiau. 4 kartus didesnis kontaktas su paviršiumi**, iki 10 kartų daugiau pašalintų apnašų sunkiai pasiekiamose vietose* ir iš tikrųjų gilus valymas palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.
Optimaliai valant su „FlexCare“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei paprastas dantų šepetėlis, tad puikuositės sveikiausia šypsena.
Su „FlexCare Platinum Connected“ išsivalysite tikrai giliai. Naudodami 3 intensyvumo nustatymus išvalysite geriau, o naudodami 3 režimus patenkinsite ypatingus poreikius: valymo režimas – geriausiam kasdieniam valymui, balinamasis – paviršinėms dėmėms šalinti, giluminio valymo – stiprinančiam gaivumui.
4.8
iš 5
65
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
maciejano
02/12/2016
Polska
polecam produkt
Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
MartaŻ78
05/10/2016
Polska
NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH
NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
mama30
17/02/2015
Polska
idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)
Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis
Palyginta su „DiamondClean“ šepetėlio galvute
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną