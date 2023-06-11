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  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
  • Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare DiamondCleanelektrinis dantų šepetėlis

HX9312/04

4.7
| (1496) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
Geriausių balinimo rezultatų pasieksite naudodami elegantišką „Philips Sonicare“ elektrinį dantų šepetėlį. Pradėkite naudoti „Philips Sonicare“.
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Geriausi balinimo rezultatai naudojant „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį

Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą

  • 5 režimai

  • 2 šepetėlių galvutės

  • Kroviklis-stiklinė, kelioninis dėklas

  • Rausvojo aukso spalvos detalės

Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute*

Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute*

Pajuskite „DiamondClean“ šepetėlio galvutės erfektyvumą, kuri švelniai, tačiau veiksmingai šalina paviršines dėmes. Tankūs viduriniai šereliai dantų pigmentinėms dėmėms šalinti atlieka sunkų darbą, kad šypsena būtų 2 kartus baltesnė vos per 7 dienas.*

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis

Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis.

Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites*

Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites*

Reguliariai valant su „DiamondClean“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites*. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei rankinis dantų šepetėlis*, tad džiaugtis sveikiausia šypsena.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

1496

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

11/06/2023

Lietuva

Lietuva

wow!

Puikus prietaisas! Esu labai patenkintas! Rekomenduočiau ir kitiems!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „DiamondClean“ HX9352/04 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „DiamondClean“ HX9352/04 elektrinis dantų šepetėlis

02/04/2020

Lietuva

Lietuva

Nepakeičiamas dantų šepetėlis

Tai yra viena geriausių mano investicijų. Išvalo dantis nepriekaištingai, jau po kelių kartų pastebėjau didelį skirtumą nuo įprasto šepetėlio, net mano burnos higienistė pastebėjo ryškų skirtumą. Krauti nereikia dažnai.

Argumentai už

Valo nepriekaištingai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

13/01/2020

Lietuva

Lietuva

Niekada nebepirksiu paprasto sepetelio

Geriausia dovana, kokia esu gaves. Iki pabandant si sepeteli galvojau, kad puikiai issivalau dantis. Vis tik po pirmo valymo supratau, kad niekada nebegrisiu prie paprastu sepeteliu.

Argumentai už

Puikiai isvalo dantis, paprasta naudoti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą