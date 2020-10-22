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Elektriniai dantų šepetėliai
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„Philips“ Sonicare DiamondClean „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX9332/04
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Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Kaip pakeisti dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumo nustatymus?
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Philips SonicareUSB-A maitinimo adapteris
Sunku uždėti arba nuimti dantų šepetėlio galvutę.
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna
Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
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