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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
5 režimai
2 šepetėlių galvutės
Įkrovimo stiklinė
Kelioninis USB įkrovimo dėklas
Pajuskite „DiamondClean“ šepetėlio galvutės erfektyvumą, kuri švelniai, tačiau veiksmingai šalina paviršines dėmes. Tankūs viduriniai šereliai dantų pigmentinėms dėmėms šalinti atlieka sunkų darbą, kad šypsena būtų 2 kartus baltesnė vos per 7 dienas.*
Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis.
Reguliariai valant su „DiamondClean“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites*. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei rankinis dantų šepetėlis*, tad džiaugtis sveikiausia šypsena.
4.7
iš 5
1496
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
11/06/2023
Lietuva
wow!
Puikus prietaisas! Esu labai patenkintas! Rekomenduočiau ir kitiems!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „DiamondClean“ HX9352/04 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „DiamondClean“ HX9352/04 elektrinis dantų šepetėlis
paukstelis
02/04/2020
Lietuva
Nepakeičiamas dantų šepetėlis
Tai yra viena geriausių mano investicijų. Išvalo dantis nepriekaištingai, jau po kelių kartų pastebėjau didelį skirtumą nuo įprasto šepetėlio, net mano burnos higienistė pastebėjo ryškų skirtumą. Krauti nereikia dažnai.
Argumentai už
Valo nepriekaištingai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis
13/01/2020
Lietuva
Niekada nebepirksiu paprasto sepetelio
Geriausia dovana, kokia esu gaves. Iki pabandant si sepeteli galvojau, kad puikiai issivalau dantis. Vis tik po pirmo valymo supratau, kad niekada nebegrisiu prie paprastu sepeteliu.
Argumentai už
Puikiai isvalo dantis, paprasta naudoti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX9312/04 elektrinis dantų šepetėlis
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą