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Nutraukta gamyba
„Noise Cancellation Pro+“
Tikroviškas, subalansuotas garsas
Aukštos kokybės odinis dizainas
Veikia 38 val.
Nuo garso iki medžiagų – šios belaidės, ant ausų dedamos, uždaros ausinės sukurtos taip, kad įsijaustumėte į muziką. Nesvarbu, kokio dydžio ar formos jūsų galva, minkštos „atminties putų“ ausų gaubtelių pagalvėlės gerai priglunda, o muzika sustabdoma nusiėmus ausines.
Šiose didelės skiriamosios gebos garso sertifikuotose ausinėse esantys tobulai suderinti garsiakalbiai skleidžia gerai subalansuotą garsą, tiek įjungus, tiek išjungus ANC. Žemieji garsai griežti ir stiprus, tačiau neperdėti. Vidutinio dažnio garsai pilni ir tolygūs. Aukštieji dažniai pilni detalių.
Klausykitės nepriekaištingu garsumu, kad ir kur būtumėte. Adaptyviajam triukšmo pašalinimui naudojamas vienas išorinis mikrofonas ir vienas vidinis mikrofonas, kad būtų išfiltruoti nepageidaujami garsai ir galėtumėte įsijausti. Su aplinkos garsų režimu prireikus grįšite į pasaulį.
Apdovanojimai
3.5
iš 5
35
Atsiliepimai
Hallk
21/02/2025
Polska
obiektywnie pod dłuższym czasie
Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.
Argumentai už
jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje
Argumentai prieš
ciężar, trwałość nauszników
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Snquaie1
29/11/2024
Polska
Fajne słuchawki - aktualizacja
Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.
Argumentai už
Komfort noszenia i słuchania
Argumentai prieš
Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
@kLodz
11/07/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
udoskonalona budowa elementy wrażlie aluminium
Słuchawki bardzo dobre dołączona apka sterująca,poprawiona i wzmocniona konstrukcja w newralgicznych miejscach
Argumentai už
Bardzo dobry dźwięk i wyciszenie
Argumentai prieš
trochę za czuły panel dotykowy,brak regulacji tej funkcji
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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