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Sukurtos klausytojams
Leiskite mėgstamai muzikai skambėti laisvai. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausis apgaubiančios ausinės suderina išskirtinį „Fidelio“ garsą, neprilygstamą komfortą ir pažangiausią iki šiol mūsų sukurtą išmanųjį triukšmo valdymą. Užsidėkite jas ir leiskitės muzikos nešami.
Išskirtinis natūralus garsas
Adaptyvusis triukšmo slopinimas
Lengvumas ir komfortas visą dieną
Aukščiausia skambučių kokybė
Specialiai sukurti keramine danga padengti kupoliniai garsiakalbiai su šilko pakaba atkuria subalansuotą, natūralų garsą, kuris leidžia visiškai pasinerti į muziką. Nuo tvirtų, kontroliuojamų žemųjų dažnių iki šiltų vidutinių, skaidrių aukštųjų dažnių ir tikslaus instrumentų atskyrimo – jūsų mėgstami kūriniai skamba laisvai ir erdviai.
Išmanesni algoritmai nuolat prisitaiko prie aplinkos ir ausinių padėties, kad galėtumėte be pastangų pasinerti į klausymąsi. Judant kompensuojami ausų gaubtelių prigludimo pokyčiai, o tylioje aplinkoje automatiškai įjungiamas aplinkos girdėjimo režimas. Kad ir kaip judėtumėte, kad ir kur eitumėte, pasinėrimo ir aplinkos girdėjimo pusiausvyra visada bus tinkama.
Tiksliai suprojektuotas rėmelis ir minkštas baltyminės odos lankelis tolygiai paskirsto svorį, o ovalūs ausų gaubteliai veiksmingai pasyviai izoliuoja triukšmą. Jutikliniu skydeliu garsumą valdysite pirštų galiukais, o nusiėmus ausines muzika bus pristabdyta.
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