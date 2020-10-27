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  • Sukurtos klausytojams
  • Sukurtos klausytojams
  • Sukurtos klausytojams

Nauja

FidelioAusis apgaubiančios ausinės

L5/00

Sukurtos klausytojams

Leiskite mėgstamai muzikai skambėti laisvai. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausis apgaubiančios ausinės suderina išskirtinį „Fidelio“ garsą, neprilygstamą komfortą ir pažangiausią iki šiol mūsų sukurtą išmanųjį triukšmo valdymą. Užsidėkite jas ir leiskitės muzikos nešami.

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Sukurtos klausytojams

  • Išskirtinis natūralus garsas

  • Adaptyvusis triukšmo slopinimas

  • Lengvumas ir komfortas visą dieną

  • Aukščiausia skambučių kokybė

Išskirtinis „Philips“ skambesio braižas, skirtas „Fidelio“

Specialiai sukurti keramine danga padengti kupoliniai garsiakalbiai su šilko pakaba atkuria subalansuotą, natūralų garsą, kuris leidžia visiškai pasinerti į muziką. Nuo tvirtų, kontroliuojamų žemųjų dažnių iki šiltų vidutinių, skaidrių aukštųjų dažnių ir tikslaus instrumentų atskyrimo – jūsų mėgstami kūriniai skamba laisvai ir erdviai.

Kaip niekada tiksliai prisitaikantis adaptyvusis triukšmo slopinimas

Išmanesni algoritmai nuolat prisitaiko prie aplinkos ir ausinių padėties, kad galėtumėte be pastangų pasinerti į klausymąsi. Judant kompensuojami ausų gaubtelių prigludimo pokyčiai, o tylioje aplinkoje automatiškai įjungiamas aplinkos girdėjimo režimas. Kad ir kaip judėtumėte, kad ir kur eitumėte, pasinėrimo ir aplinkos girdėjimo pusiausvyra visada bus tinkama.

„Fidelio“ dizainas. Išskirtinis komfortas ir lengvumo pojūtis

Tiksliai suprojektuotas rėmelis ir minkštas baltyminės odos lankelis tolygiai paskirsto svorį, o ovalūs ausų gaubteliai veiksmingai pasyviai izoliuoja triukšmą. Jutikliniu skydeliu garsumą valdysite pirštų galiukais, o nusiėmus ausines muzika bus pristabdyta.

Techninės savybės

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