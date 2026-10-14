30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
M2L/00
Didelės raiškos garsas
M2L ausinės skleidžia išskirtinį didelės raiškos „Fidelio“ garsą tiesiai į „iOS“ įrenginį be iškraipymų ar trukdžių. Tai užtikrina „Lightning“ jungtis ir integruotas DAC. Mėgaukitės tikru ir detaliu garsu stilingai.
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
prašmatn. prisit. porol. pagalvėlės
Sulankstomos
Prieš prijungiant kiekvienas garsiakalbis kruopščiai surenkamas rankomis, suderinamas ir patikrinamas, kad būtų užtikrintas tobulai subalansuotas natūralus garsas. 40 mm tvarkyklėse įmontuoti didelio galingumo neodimio magnetai – taip užtikrinamas plataus dinaminio diapazono tikroviškas didelės raiškos garsas.
„Philips Fidelio“ M2L yra sumontuota „Lightning™“ jungtis, per kurią į ausines keliauja tyriausias skaitmeninis signalas. Dėl skaitmeninio signalo sumažėja nepageidaujamų trukdžių ir pagerėja stereo garso atskyrimas.
„Philips Fidelio“ M2L integruotas skaitmeninio į analoginį signalo keitiklis (DAC) suteikia laisvę ir galimybę klausytis muzikos bet kada ir bet kur. Jokio vargo dėl papildomos įrangos išvykus.
Atsiliepimai