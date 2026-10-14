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Nutraukta gamyba

FidelioAusinės su „Lightning“ jungtimi

M2L/00

Didelės raiškos garsas

M2L ausinės skleidžia išskirtinį didelės raiškos „Fidelio“ garsą tiesiai į „iOS“ įrenginį be iškraipymų ar trukdžių. Tai užtikrina „Lightning“ jungtis ir integruotas DAC. Mėgaukitės tikru ir detaliu garsu stilingai.

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Didelės raiškos garsas

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • prašmatn. prisit. porol. pagalvėlės

  • Sulankstomos

Optimizuoti 40 mm neodimo garsiakalbiai atkuria tyrą autentišką garsą

Optimizuoti 40 mm neodimo garsiakalbiai atkuria tyrą autentišką garsą

Prieš prijungiant kiekvienas garsiakalbis kruopščiai surenkamas rankomis, suderinamas ir patikrinamas, kad būtų užtikrintas tobulai subalansuotas natūralus garsas. 40 mm tvarkyklėse įmontuoti didelio galingumo neodimio magnetai – taip užtikrinamas plataus dinaminio diapazono tikroviškas didelės raiškos garsas.

Optimizuota „Lightning™“ jungtis „iOS“ prietaisams

Optimizuota „Lightning™“ jungtis „iOS“ prietaisams

„Philips Fidelio“ M2L yra sumontuota „Lightning™“ jungtis, per kurią į ausines keliauja tyriausias skaitmeninis signalas. Dėl skaitmeninio signalo sumažėja nepageidaujamų trukdžių ir pagerėja stereo garso atskyrimas.

Integruotas DAC ir stiprintuvas didelės skiriamosios gebos muzikai atkurti

Integruotas DAC ir stiprintuvas didelės skiriamosios gebos muzikai atkurti

„Philips Fidelio“ M2L integruotas skaitmeninio į analoginį signalo keitiklis (DAC) suteikia laisvę ir galimybę klausytis muzikos bet kada ir bet kur. Jokio vargo dėl papildomos įrangos išvykus.

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