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Multigroom series 3000 „Šeši viename“, veidui
Nutraukta gamyba
Palaikymas
MG3710/15
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Data Act Document
JK atitikties deklaracija - English (US)
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Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Mano naujoji „Philips“ barzdakirpė arba barzdaskutė neįsijungia
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