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  • Kirptuvas „Viskas viename“
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  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“
  • Kirptuvas „Viskas viename“

Nutraukta gamyba

Multigroom series 3000„Aštuoni viename“, veidui ir plaukams

MG3730/15

4.6
| (590) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kirptuvas „Viskas viename“
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
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Kirptuvas „Aštuoni viename“

Kirptuvas „Viskas viename“

  • 8 įrankiai

  • Pasigalandantys plieniniai peiliukai

  • Iki 60 min. veikimo laiko

  • Plaunami priedai

Grūdinto plieno peiliukai nesulūš, neatšips ir nesurūdys

Grūdinto plieno peiliukai nesulūš, neatšips ir nesurūdys

Šio kirptuvo veido ir kūno plaukams skirti pasigalandantys plieniniai peiliukai sustiprinti geležimi ir užgrūdinti, kad būtų patys stipriausi. Todėl peiliukai išlieka aštrūs kaip 1-ąją dieną. Nerūdija. Peiliukų nereikia sutepti alyva.

Kirpkite ir formuokite veido plaukus ir prižiūrėkite plaukus naudodami 8 įrankius

Kirpkite ir formuokite veido plaukus ir prižiūrėkite plaukus naudodami 8 įrankius

Šis „viskas viename“ kirptuvas patogiai kerpa ir formuoja veido plaukus, apkerpa plaukus.

Būkite tikri, kad kerpate vienodai

Būkite tikri, kad kerpate vienodai

Tolygiai ir vienodai nukirpkite net storiausius plaukus. Tikslūs kūno ir barzdos kirptuvo plieniniai peiliukai kerpa švariai, o kirpimą pabaigsite tobulomis tiesiomis linijomis.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612372

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

590

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

10/03/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Funkcinis prietaisas

Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.

Argumentai už

Kompaktiškas, gerai laiko baterija.

Argumentai prieš

Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

07/01/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labs produkts par šo cenu!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Argumentai už

Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.

Argumentai prieš

Nekas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

05/03/2020

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Toode on tõesti hea

Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

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