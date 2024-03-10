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Nutraukta gamyba
8 įrankiai
Pasigalandantys plieniniai peiliukai
Iki 60 min. veikimo laiko
Plaunami priedai
Šio kirptuvo veido ir kūno plaukams skirti pasigalandantys plieniniai peiliukai sustiprinti geležimi ir užgrūdinti, kad būtų patys stipriausi. Todėl peiliukai išlieka aštrūs kaip 1-ąją dieną. Nerūdija. Peiliukų nereikia sutepti alyva.
Šis „viskas viename“ kirptuvas patogiai kerpa ir formuoja veido plaukus, apkerpa plaukus.
Tolygiai ir vienodai nukirpkite net storiausius plaukus. Tikslūs kūno ir barzdos kirptuvo plieniniai peiliukai kerpa švariai, o kirpimą pabaigsite tobulomis tiesiomis linijomis.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
590
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Pytwel
10/03/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Funkcinis prietaisas
Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.
Argumentai už
Kompaktiškas, gerai laiko baterija.
Argumentai prieš
Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Duet1
07/01/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labs produkts par šo cenu!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Argumentai už
Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.
Argumentai prieš
Nekas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Harrikee
05/03/2020
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Toode on tõesti hea
Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed