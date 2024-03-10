GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
  • Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas

All-in-One Trimmer 3000 Seriesskustuvas „7 viename“

MG3920/15

4.6
| (590) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas
Sukurtas universalumui ir efektyvumui. Su 7 priedais, savaime pasigalandančiais plieniniais ašmenimis, užtikrinančiais ilgalaikį tikslumą, ir apvaliais galais, užtikrinančiais švelnesnį kirpimą, šis skustuvas suteikia universalumą, kad galėtumėte efektyviai patenkinti visus savo priežiūros poreikius.
Peržiūrėti visas naudas

Veidui, plaukams ir kūnui

Vienas įrankis, lengvas ir efektyvus modeliavimas

  • Ašmenys su užapvalintais galais

  • Savaime pasigalandantys peiliukai

  • Įkrovimo LED

„Septyni viename“ kirptuvas

„Septyni viename“ kirptuvas

Mūsų kirptuvas komplektuojamas su 7 įrankiais, kad galėtumėte kirpti ir formuoti veido plaukus bei kirpti plaukus, patogiai patenkindami visus savo kirpimo poreikius.

Jūsų ideali barzda lengvai ir tiksliai

Jūsų ideali barzda lengvai ir tiksliai

Kirptuvo peiliai ir barzdos šukos lengvai sukuria švarias, tiesias linijas, kad jūsų išvaizda būtų ideali.

Susitvarkykite plaukus savo stiliumi

Susitvarkykite plaukus savo stiliumi

Pritvirtinkite plaukų kirpimo šukas ir pasirinkite iš įvairių ilgio nustatymų, kad galėtumėte lengvai prižiūrėti savo šukuoseną namuose.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

590

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

10/03/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Funkcinis prietaisas

Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.

Argumentai už

Kompaktiškas, gerai laiko baterija.

Argumentai prieš

Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams

07/01/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labs produkts par šo cenu!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Argumentai už

Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.

Argumentai prieš

Nekas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

05/03/2020

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Toode on tõesti hea

Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com