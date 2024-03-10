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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Ašmenys su užapvalintais galais
Savaime pasigalandantys peiliukai
Įkrovimo LED
Reguliuojamos šukos (3–7 mm)
Mūsų kirptuvas komplektuojamas su 7 įrankiais, kad galėtumėte kirpti ir formuoti veido plaukus bei kirpti plaukus, patogiai patenkindami visus savo kirpimo poreikius.
Kirptuvo peiliai ir barzdos šukos lengvai sukuria švarias, tiesias linijas, kad jūsų išvaizda būtų ideali.
Pritvirtinkite plaukų kirpimo šukas ir pasirinkite iš įvairių ilgio nustatymų, kad galėtumėte lengvai prižiūrėti savo šukuoseną namuose.
4.6
iš 5
590
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Pytwel
10/03/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Funkcinis prietaisas
Puikiai atlieka savo darbą. Baterija laiko ilgai. Kompaktiškas ir tinka kelioneje.
Argumentai už
Kompaktiškas, gerai laiko baterija.
Argumentai prieš
Kraunamas tik iš rozetės su savu pakrovėju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 „Septyni viename“, veidui ir plaukams
Duet1
07/01/2026
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labs produkts par šo cenu!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Argumentai už
Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.
Argumentai prieš
Nekas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Harrikee
05/03/2020
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Toode on tõesti hea
Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
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