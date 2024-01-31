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  • Pažangus formavimas ir tikslumas
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  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
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  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas
  • Pažangus formavimas ir tikslumas

Nutraukta gamyba

Multigroom series 5000„Devyni viename“, veidui ir plaukams

MG5720/15

4.6
| (645) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Pažangus formavimas ir tikslumas
Kurkite asmeninę išvaizdą su šiuo universaliu kirptuvu, kurio komplekte yra 9 kokybiški įrankiai, skirti veido plaukams ir plaukams formuoti. Jis turi „DualCut“ peiliukus, kurie maksimaliai tiksliai kerpa, ir neslidžią guminę rankeną, kurią patogiau paimti ir valdyti.
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Kirptuvas „Devyni viename“ maksimaliam universalumui

Pažangus formavimas ir tikslumas

  • 9 įrankiai

  • „DualCut“ technologija

  • Veikia iki 80 min.

  • Nepraleidžia vandens

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

Maksimalus tikslumas su 2 k. daugiau peiliukų

„Viskas viename“ plaukų kirptuvas veikia su pažangia „Advanced DualCut“ technologija, užtikrinančia didžiausią tikslumą. Jame yra dvipusiai peiliukai, kurie išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną.

9 įrankiai veido ir galvos plaukams kirpti

9 įrankiai veido ir galvos plaukams kirpti

3000 serijos „Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 9 priedus, skirtus patogiai veido plaukams formuoti ir galvos plaukams kirpti.

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Glotniai skutantys pasigalandantys peiliukai

Švariai skuskite sukurdami aiškias linijas ir tolygiai kirpkite storiausius plaukus naudodami kūno plaukų ir barzdos kirptuvą su tiksliais plieniniais peiliukais. Šie nerūdijantys peiliukai savaime pasigalanda, kad tarnautų ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

645

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

31/01/2024

Lietuva

Lietuva

Liuks

Esu labai patenkintas kokybe jau kokius gal 4 metus turiu, tik reikes pasidometi ar galima uzsisakyti pagrindine galvute nes jau asmenys bunka,pacios masineles akumas irgi gerai dar laiko be problemu apsikerpu galva ir barzda

Argumentai už

Kokybe 100%

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5720/15 „Devyni viename“, veidui ir plaukams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5720/15 „Devyni viename“, veidui ir plaukams

03/05/2026

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Labs produkts

Pozitīvais: Ierīces ilgdarbība no vienas pilnas uzlādes un daudzveidīgie uzgaļi.

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”

Date of Use 2026-04-17

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”

Date of Use 2026-04-17

27/12/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Отличный триммер

Триммер для тела и лица. Работает без рывков.тихий

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

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