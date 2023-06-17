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  • Vienas įrankis, visapusiškas stilius
  • Vienas įrankis, visapusiškas stilius
  • Vienas įrankis, visapusiškas stilius
  • Vienas įrankis, visapusiškas stilius
  • Vienas įrankis, visapusiškas stilius
  • Vienas įrankis, visapusiškas stilius

Nutraukta gamyba

All-in-One Trimmer5000 serija

MG5940/15

4.6
| (1800) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Vienas įrankis, visapusiškas stilius
Kurkite savo asmeninę išvaizdą naudodami šį universalų kirptuvą, kuriame yra 12 kokybiškų įrankių veido, galvos ir kūno plaukams formuoti. Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno ašmenys išlieka aštrūs kaip pirmą dieną, jų nereikia tepti, kad kirpimas būtų tikslus.
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Veidui, plaukams, kūnui

Vienas įrankis, visapusiškas stilius

  • 12 viename: veidas, galva ir kūnas

  • Pasigalandantys plieniniai peiliukai

  • „BeardSense“ technologija

Viskas viename veidui, galvai ir kūnui

Šis „viskas viename“ kirptuvas turi 12 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams patenkinti. Patogiai kirpkite ir formuokite veido plaukus, kirpkite plaukus ir prižiūrėkite kūną.

Tolygus apkirpimas ir aštrūs kraštai

Kirptuvo ir jo kelių šukų rinkinyje yra 11 ilgio nustatymai nuo 0,5 iki 16 mm 1 mm tikslumu, kad galėtumėte formuoti trumpesnę ir ilgesnę barzdą. Dėl siauros tiksliojo kirptuvo antgalio konstrukcijos lengva sukurti aštrius kraštus ir smulkias detales. Metaliniu kirptuvu nuskuskite skruostus, smakrą ir kaklą, kad užbaigtumėte savo išvaizdą.

Atsisveikinkite su kūno plaukais

Su mūsų kūno skustuvo priedu patogiai nusiskuskite žemiau kaklo. Unikali odos apsaugos sistema saugo jautrias vietas, o jūs skutatės net 0,5 mm tikslumu. Taip pat galite kirpti kūno plaukelius naudodami spustelėjamas šukas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

1800

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku!

Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

20/09/2019

Lietuva

Lietuva

Skustuvas visiems atvejams

Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

ivaizdziui formuoti

Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

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Atsakomybės apribojimai

  1. Darant prielaidą, kad veido plaukai kerpami 2,3 karto per savaitę, kiekvienas kartas vid. 11,5 min.