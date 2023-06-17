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Nutraukta gamyba
12 viename: veidas, galva ir kūnas
Pasigalandantys plieniniai peiliukai
„BeardSense“ technologija
Šis „viskas viename“ kirptuvas turi 12 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams patenkinti. Patogiai kirpkite ir formuokite veido plaukus, kirpkite plaukus ir prižiūrėkite kūną.
Kirptuvo ir jo kelių šukų rinkinyje yra 11 ilgio nustatymai nuo 0,5 iki 16 mm 1 mm tikslumu, kad galėtumėte formuoti trumpesnę ir ilgesnę barzdą. Dėl siauros tiksliojo kirptuvo antgalio konstrukcijos lengva sukurti aštrius kraštus ir smulkias detales. Metaliniu kirptuvu nuskuskite skruostus, smakrą ir kaklą, kad užbaigtumėte savo išvaizdą.
Su mūsų kūno skustuvo priedu patogiai nusiskuskite žemiau kaklo. Unikali odos apsaugos sistema saugo jautrias vietas, o jūs skutatės net 0,5 mm tikslumu. Taip pat galite kirpti kūno plaukelius naudodami spustelėjamas šukas.
4.6
iš 5
1800
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
17/06/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Viskas puiku!
Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku. Viskas puiku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Andrius88
20/09/2019
Lietuva
Skustuvas visiems atvejams
Principe skustuvas visiems gyvenimo atvejams. Barzdai, kūno plaukams, šukuosenai pakoreguoti. Vis dėl to, norint, kad ant veido nesimatytų nei plaukelio, geriau turėti ir paprastą skustuvą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7720/15 „Keturiolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Alicija
04/08/2019
Lietuva
ivaizdziui formuoti
Lengvai apkerpu vyra ir vyro broli. Tuo tarpu vyras naudoja savo reikmems. Labai daug angaliu, visiems poreikiams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Multigroom series 7000 MG7770/15 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Darant prielaidą, kad veido plaukai kerpami 2,3 karto per savaitę, kiekvienas kartas vid. 11,5 min.