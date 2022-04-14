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Multigroom series 7000 „Aštuoniolika viename“, veidui, plaukams ir kūnui
Nutraukta gamyba
Palaikymas
MG7770/15
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Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Mano naujoji „Philips“ barzdakirpė arba barzdaskutė neįsijungia
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