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Geriausias priežiūros rinkinys
„Septyniolika viename“: barzdai, galvos plaukams ir kūno plaukams
Aukščiausios kokybės tikslumo šukos
Unikali „OneBlade“ technologija
Mūsų kirptuvas komplektuojamas su 17 įrankių, kad galėtumėte kirpti ir formuoti veido plaukus, kirpti plaukus ir prižiūrėti kūno plaukus, patogiai patenkindami visus savo kirpimo poreikius.
Mūsų aukščiausios kokybės tikslumo šukos, turinčios 11 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais nuo 1 iki 3 mm, užtikrina maksimalų tikslumą, kad galėtumėte kirpti tiksliai tokį ilgį, kokio norite, kad atrodytumėte puikiai.
Greitai judantys kirptuvo ašmenys (6 000 kartų per minutę) nuskuta net ilgiausius plaukus, o slydimo danga ir suapvalinti galiukai apsaugo odą, kad galėtumėte patogiai kirpti ir skusti barzdą. Valykite skruostus, smakrą ir kaklą, kad tiksliai suformuotumėte barzdą.
4.7
iš 5
302
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Artur122
24/11/2025
Lietuva
Labai geras produktas už puikią kainą
Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.
Argumentai už
Labai universalus.
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Pikem
28/04/2026
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Keskmine mees
25/10/2025
Eesti
Korralik masin
Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui
Darant prielaidą, kad veido plaukai kerpami 2,3 karto per savaitę, kiekvienas kartas vid. 11,5 min.
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