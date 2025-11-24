GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas
  • Nerūdijančio plieno tikslumas

All-in-One Trimmer 9000 Series„Septyniolika viename“ kirptuvas

MG9535/15

4.7
| (302) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Nerūdijančio plieno tikslumas
Sukurkite savo stilių su naujausiu veido, galvos ir kūno priežiūros rinkiniu. Šis unikalus rinkinys sujungia mūsų pažangiausią ir patvariausią skustuvą su „OneBlade“, užtikrinantį tikslumą ir universalumą, reikalingus norimam stiliui pasiekti.
Peržiūrėti visas naudas

Tikslus apkirpimas, aštrūs kraštai ir patogus skutimasis

Nerūdijančio plieno tikslumas

  • Geriausias priežiūros rinkinys

  • „Septyniolika viename“: barzdai, galvos plaukams ir kūno plaukams

  • Aukščiausios kokybės tikslumo šukos

  • Unikali „OneBlade“ technologija

17 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams

17 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams

Mūsų kirptuvas komplektuojamas su 17 įrankių, kad galėtumėte kirpti ir formuoti veido plaukus, kirpti plaukus ir prižiūrėti kūno plaukus, patogiai patenkindami visus savo kirpimo poreikius.

Tikslus ir tobulai atrodantis kirpimas

Tikslus ir tobulai atrodantis kirpimas

Mūsų aukščiausios kokybės tikslumo šukos, turinčios 11 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais nuo 1 iki 3 mm, užtikrina maksimalų tikslumą, kad galėtumėte kirpti tiksliai tokį ilgį, kokio norite, kad atrodytumėte puikiai.

Tikslios linijos ir aštrūs kontūrai su „OneBlade“ technologija

Tikslios linijos ir aštrūs kontūrai su „OneBlade“ technologija

Greitai judantys kirptuvo ašmenys (6 000 kartų per minutę) nuskuta net ilgiausius plaukus, o slydimo danga ir suapvalinti galiukai apsaugo odą, kad galėtumėte patogiai kirpti ir skusti barzdą. Valykite skruostus, smakrą ir kaklą, kad tiksliai suformuotumėte barzdą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

302

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

24/11/2025

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas už puikią kainą

Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.

Argumentai už

Labai universalus.

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

28/04/2026

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

25/10/2025

Eesti

Eesti

Korralik masin

Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui

  2. Darant prielaidą, kad veido plaukai kerpami 2,3 karto per savaitę, kiekvienas kartas vid. 11,5 min.

  3. Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com