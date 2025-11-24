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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
13 įrankių
Pasigalandantys metaliniai peiliukai
Veikia iki 180 min.
Atsparus vandeniui
Šio kirptuvo veido ir kūno plaukams skirti pasigalandantys plieniniai peiliukai sustiprinti geležimi ir užgrūdinti, kad būtų patys stipriausi. Todėl peiliukai išlieka aštrūs kaip 1-ąją dieną. Nerūdija. Peiliukų nereikia sutepti alyva.
Skirta veido plaukams formuoti ir kūno plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk, formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl lengvai slystančios dangos ir suapvalintų galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su 200 k. per sekundę judančiu kirptuvu veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.
„Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 13 priedų, kad galėtumėte kirpti viso kūno plaukus.
4.7
iš 5
302
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Artur122
24/11/2025
Lietuva
Labai geras produktas už puikią kainą
Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.
Argumentai už
Labai universalus.
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Pikem
28/04/2026
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Keskmine mees
25/10/2025
Eesti
Korralik masin
Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.