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  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
  • Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas

Nutraukta gamyba

Multigroom series 9000„Trylika viename“, veidui, plaukams ir kūnui

MG9720/90

4.7
| (302) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas
Patobulinkite stilių naudodami „Prestige“ serijos komplektą kirpimui su mūsų daugiafunkciu kirptuvu su 13 kokybiškų įrankių, įskaitant pasigalandančius metalinius ašmenis ir „OneBlade Face+Body“, kad tiksliai kirptumėte, modeliuotumėte kraštus ir skustumėte bet kokio ilgio plaukus bei pabaigtumėte juos formuoti
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„Prestige“ serija: aukščiausios kokybės komplektas kirpimui „trylika viename“

Visapusiškas veido, plaukų ir kūno plaukų formavimas

  • 13 įrankių

  • Pasigalandantys metaliniai peiliukai

  • Veikia iki 180 min.

  • Atsparus vandeniui

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Šio kirptuvo veido ir kūno plaukams skirti pasigalandantys plieniniai peiliukai sustiprinti geležimi ir užgrūdinti, kad būtų patys stipriausi. Todėl peiliukai išlieka aštrūs kaip 1-ąją dieną. Nerūdija. Peiliukų nereikia sutepti alyva.

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

Skirta veido plaukams formuoti ir kūno plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk, formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl lengvai slystančios dangos ir suapvalintų galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su 200 k. per sekundę judančiu kirptuvu veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.

13 įrankių veido ir galvos plaukams kirpti

13 įrankių veido ir galvos plaukams kirpti

„Philips Multigroom“ plaukų kirptuvas „viskas viename“ turi 13 priedų, kad galėtumėte kirpti viso kūno plaukus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

302

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

24/11/2025

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas už puikią kainą

Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.

Argumentai už

Labai universalus.

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

Ši apžvalga buvo parašyta apie All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

28/04/2026

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

25/10/2025

Eesti

Eesti

Korralik masin

Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.