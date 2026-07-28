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  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
  • Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo

2000 serija2000 serijos 4,2 l oro gruzdintuvė (sidabrinė)

NA221/00

4.5
| (39) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo
Traškūs išorėje, minkšti viduje. Unikali „RapidAir“ technologija taupo laiką ir energiją. Stebėkite pro gaminimo langelį, kaip jūsų mėgstami maisto produktai greičiau nei per 15 minučių virsta gardžiais patiekalais.
Peržiūrėti visas naudas

Jokių rūpesčių – kepkite su karštu oru, orkaitėje, ant grotelių ir dar daugiau

Stebėkite, kaip kepa gardūs patiekalai be jokio vargo

  • Paprasta naudoti

  • Laiko ir energijos taupymas

  • Mažiau aliejaus

  • Gaminimo langas

Mėgaukitės sveiku maistu sunaudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Mėgaukitės sveiku maistu sunaudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Gaminant karštame ore maistas paruošiamas sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų, tačiau nepakenkiant skoniui.

13 gaminimo būdų vienu mygtuko palietimu

13 gaminimo būdų vienu mygtuko palietimu

Gruzdinkite oru, kepkite ant grotelių, pakepkite ir dar daugiau. Rankiniu būdu nustatykite laiką ir temperatūrą arba naudokite iš anksto nustatytas funkcijas, kad pasirinktumėte 13 skirtingų ruošimo būdų, įskaitant pašildymą, atšildymą ir šilumos išlaikymą.

Gaminimo langas, kad stebėtumėte, kol gaminama

Gaminimo langas, kad stebėtumėte, kol gaminama

Daugiau nebereikės spėlioti. Matykite ruošiamą maistą ir kada jis jau paruoštas iki tobulumo!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

39

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

2

28/07/2026

Україна

Україна

Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

16/07/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Все чудово

Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

14/05/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже задоволені

Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.

  2. „HomeID“ naudotojų apklausa, 6000 respondentų, 2021 m.

  3. Vidutiniai procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.