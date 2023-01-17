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  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
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  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
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  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
  • Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus

Nose trimmer series 1000Nosies ir ausų plaukų kirptuvas

NT1620/15

4.5
| (62) Atsiliepimai | 84% Rekomenduoja šį gaminį
Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus
1000 serijos „Philips“ nosies plaukų kirptuvas pašalina nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus. Sukamasis kirptuvas greitai ir lengvai kerpa, o jį valdyti paprasta paėmus už tekstūrinės rankenos.
Peržiūrėti visas naudas

Saugiai pašalina nepageidaujamus plaukus

Greitai nukirpkite nosies ir ausų plaukus

  • Greitas ir patogus kirpimas

  • Visiškai plaunamas

  • Paprasta naudoti

Kirpkite nosies ir ausų plaukus

Kirpkite nosies ir ausų plaukus

Greitas ir paprastas sprendimas norint atsikratyti nepageidaujamų plaukų. Besisukantys peiliukai yra apsaugoti metaline apsauga, kad kirptų galingai, tačiau saugiai ir neįpjautų.

Visiškai plaunamas ir lengvai valomas

Visiškai plaunamas ir lengvai valomas

Kirptuvas yra atsparus vandeniui, po kiekvieno naudojimo jį lengva išplauti to tekančiu vandeniu.

Švelniai pasukite rankeną, kad įjungtumėte prietaisą

Švelniai pasukite rankeną, kad įjungtumėte prietaisą

Švelniai pasukite prietaiso rankeną į kairę, kad jį įjungtumėte.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

62

Atsiliepimai

84%

Rekomenduoja šį gaminį

2

17/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

16/01/2023

Polska

Polska

Nie wyrywa włosków

Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

09/01/2023

Polska

Polska

jest ok

Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów

Argumentai už

cena, dokładność

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

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