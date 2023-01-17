30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
100 % komfortas, nereikia traukti
„Protective Guard“ sistema
Plaunamas, AA tipo baterija
Lengvai pasiekite ir patogiai pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus. Prieš naudodami įsitikinkite, kad šnervės yra švarios, atsargiai įkiškite kirptuvą į nosį ne giliau nei 0,5 cm ir iš lėto sukite ratu. Kirpdami ausų plaukus įsitikinkite, kad ausyse nėra sieros.
Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas kerpa saugiai ir maloniai. „Protective Guard“ sistema dengia peiliukus, kad jie neturėtų tiesioginio kontakto su oda. Be to, jie sukurti taip, kad būtų mažiausiai praleistų plaukų, netrauktų ir netemptų plaukų.
Mūsų pažangus, dvipusis koreguojamasis peiliukas skuta greitai ir be pastangų bet kuriuo kampu ir bet kuria kryptimi.
4.5
iš 5
62
Atsiliepimai
84%
Rekomenduoja šį gaminį
Rysiekjanusz
17/01/2023
Polska
Polecam
Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
bajlando
16/01/2023
Polska
Nie wyrywa włosków
Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
AlicjaAlaA
09/01/2023
Polska
jest ok
Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów
Argumentai už
cena, dokładność
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach