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NT3650/16
100 % komfortas, nereikia traukti
„Protective Guard“ sistema
Plaunamas, AA tipo baterija
2 antakių šukos, krepšelis
Lengvai pasiekite ir veiksmingai pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus. Prieš naudodami įsitikinkite, kad šnervės yra švarios, atsargiai įkiškite kirptuvą į nosį ne giliau nei 0,5 cm ir iš lėto sukite ratu. Kirpdami ausų plaukus įsitikinkite, kad ausyse nėra sieros. Kirpdami antakius užmaukite vienas iš dvejų šukų (3 ir 5 mm) ant griovelių ir švelniai spausdami kirpkite prieš plaukų augimo kryptį, kad vienodai nukirptumėte norimu ilgiu.
Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas kerpa saugiai ir maloniai. „Protective Guard“ sistema dengia peiliukus, kad jie neturėtų tiesioginio kontakto su oda. Be to, jie sukurti taip, kad būtų mažiausiai praleistų plaukų, netrauktų ir netemptų plaukų.
Mūsų pažangus, dvipusis koreguojamasis peiliukas skuta greitai ir be pastangų bet kuriuo kampu ir bet kuria kryptimi.
4.1
iš 5
81
Atsiliepimai
Vaidas1985
12/03/2021
Lietuva
Puikus gaminys
Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas
Nicolas 77
14/05/2024
Polska
Produkt spełnia moje oczekiwania
Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .
Argumentai už
Odpowiednie przycinanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jaca7312
19/02/2023
Polska
Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)
Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.
Argumentai už
Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu