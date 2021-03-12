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  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
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  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti
  • Didžiausias komfortas, nereikia traukti

Nose trimmer series 3000Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

NT3650/16

4.1
| (81) Atsiliepimai
Didžiausias komfortas, nereikia traukti
„Philips“ 3000 serijos nosies kirptuvas patogiai kerpa nosies, ausų ir antakių plaukus. Naujoji „PrecisionTrim“ technologija ir „Protective Guard“ sistema buvo sukurtos siekiant paprastai ir veiksmingai kirpti netraukiant ir netampant plaukų.
Peržiūrėti visas naudas

Kirpkite nosies, ausų ir antakių plaukus jausdami didžiausią komfortą

Didžiausias komfortas, nereikia traukti

  • 100 % komfortas, nereikia traukti

  • „Protective Guard“ sistema

  • Plaunamas, AA tipo baterija

  • 2 antakių šukos, krepšelis

Patogiai apkirpkite nosies, ausų ir antakių plaukus

Patogiai apkirpkite nosies, ausų ir antakių plaukus

Lengvai pasiekite ir veiksmingai pašalinkite nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus. Prieš naudodami įsitikinkite, kad šnervės yra švarios, atsargiai įkiškite kirptuvą į nosį ne giliau nei 0,5 cm ir iš lėto sukite ratu. Kirpdami ausų plaukus įsitikinkite, kad ausyse nėra sieros. Kirpdami antakius užmaukite vienas iš dvejų šukų (3 ir 5 mm) ant griovelių ir švelniai spausdami kirpkite prieš plaukų augimo kryptį, kad vienodai nukirptumėte norimu ilgiu.

Paprastas, veiksmingas kirpimas be įkirpimų ir įpjovimų

Paprastas, veiksmingas kirpimas be įkirpimų ir įpjovimų

Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas kerpa saugiai ir maloniai. „Protective Guard“ sistema dengia peiliukus, kad jie neturėtų tiesioginio kontakto su oda. Be to, jie sukurti taip, kad būtų mažiausiai praleistų plaukų, netrauktų ir netemptų plaukų.

Kirpimas be pastangų bet kuriuo kampu

Kirpimas be pastangų bet kuriuo kampu

Mūsų pažangus, dvipusis koreguojamasis peiliukas skuta greitai ir be pastangų bet kuriuo kampu ir bet kuria kryptimi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

81

Atsiliepimai

12/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

14/05/2024

Polska

Polska

Produkt spełnia moje oczekiwania

Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .

Argumentai už

Odpowiednie przycinanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

19/02/2023

Polska

Polska

Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)

Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.

Argumentai už

Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

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