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  • Saugu, greita ir lengva
  • Saugu, greita ir lengva
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Nutraukta gamyba

Nose trimmer series 3000vandeniui atsparus nosies plaukų kirptuvas

NT9110/30

4.4
| (30) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Saugu, greita ir lengva
„Philips“ nosies ir ausų plaukų kirpimo mašinėlė naudoja didelio tikslumo mikrokirpimo mašinėlę, kad kirpti būtų saugu, greita ir paprasta
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nosies, ausų plaukams ir antakiams

Saugu, greita ir lengva

  • „Plus"

Idealus kampas, kad būtų lengva pasiekti ir patogu

Idealus kampas, kad būtų lengva pasiekti ir patogu

Su„Safeguard" plaukų kirpimo mašinėle išvengsite plaukų traukimo, įdrėskimų ir įsipjovimų

Su„Safeguard" plaukų kirpimo mašinėle išvengsite plaukų traukimo, įdrėskimų ir įsipjovimų

Naujausioje „Philips SafeGuard“ plaukų kirpimo mašinėlėje kirptuvas yra apsaugotas ypač plona apsaugine plokštele, siekiant užtikrinti, kad į vidų patektų tik plaukeliai, o ne oda. Be to, plaukeliai nepateks tarp dviejų atskirai judančių kirpimo peiliukų ir nebus raunami.

Paminkštinta rankenos danga maksimaliai efektyviam valdymui

Paminkštinta rankenos danga maksimaliai efektyviam valdymui

Paminkštinta guminė rankena užtikrina optimalų laikymą net jei yra drėgna bei geresnį naudojamo prietaiso valdymą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

30

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

07/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

16/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze

Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

23/01/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

bardzo polecam

Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

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