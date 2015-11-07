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Nutraukta gamyba
„Plus"
Naujausioje „Philips SafeGuard“ plaukų kirpimo mašinėlėje kirptuvas yra apsaugotas ypač plona apsaugine plokštele, siekiant užtikrinti, kad į vidų patektų tik plaukeliai, o ne oda. Be to, plaukeliai nepateks tarp dviejų atskirai judančių kirpimo peiliukų ir nebus raunami.
Paminkštinta guminė rankena užtikrina optimalų laikymą net jei yra drėgna bei geresnį naudojamo prietaiso valdymą.
4.4
iš 5
30
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
kw12
07/11/2015
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Gadek
16/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze
Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
jacek65
23/01/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
bardzo polecam
Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer