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        Nuotraukų rėmelio kompiuterio programinė įranga

        PCSW200/00

        Nuotraukų rėmeliui skirta kompiuterio programinė įranga

        Nuotraukų rėmelio kompiuterio programinė įranga nemokamai atnaujinama automatiškai arba apsilankius www.philips.com/support

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        Nuotraukų rėmeliui skirta kompiuterio programinė įranga

        Peržiūrėkite ir tvarkykite nuotraukas / albumus naudodami kompiuterį ir nuotraukų rėmelį

        „PhotoManager“ – kompiuterinė nuotraukų tvarkymo programinė įranga, kuri automatiškai paleidžiama, kai nuotraukų rėmelis prijungiamas prie kompiuterio per USB2. Naudodamiesi ja galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas ir albumus kompiuteryje arba nuotraukų rėmelyje. „PhotoManager“ veikia „Windows 2000“, „Windows XP“, „Windows Vista“ aplinkoje. Programinė įranga suderinama su „iPhoto“ ir „Mac OS“ pasiekiama nuo 2007 m. rugsėjo.

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        • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.