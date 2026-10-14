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        Nutraukta gamyba

        PerformanceAusinės su mikrofonu

        PRO1000BK/00

        Didelio tikslumo garsas

        „Philips Performance PRO1000“ ausinės patogiai ir maloniai perteikia didelės raiškos garsą. Galingi garsiakalbiai, aptakus ergonominis dizainas ir individualiai pritaikomi ausų gaubteliai užtikrina patogumą ir nepamirštamą patirtį.

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        Didelio tikslumo garsas

        • 8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

        • Įdedamos į ausis

        Apsauginis dėklas ausinėms laikyti, kai nenaudojate

        Dėl didelės raiškos garso galite mėgautis kokybiška muzika

        Mėgaukitės naujais aiškios muzikos potyriais klausydami didelės raiškos garso. Sustiprintas švarus, tikslus garsas bet kokiam muzikos formatui. Šios ausinės atitinka griežtus standartus, taikomus didelės raiškos garso kokybės ženklui.

        Vakuuminė, metalizuota, blizgi danga išsiskiria papildoma apsauga

        Padengtos aukštos kokybės, vakuumine, metalizuota, blizgia apdaila papildomai paviršiaus apsaugai.

        Techninės savybės

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        • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
        • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
        • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.