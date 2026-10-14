30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
PRO1000BK/00
Didelio tikslumo garsas
„Philips Performance PRO1000“ ausinės patogiai ir maloniai perteikia didelės raiškos garsą. Galingi garsiakalbiai, aptakus ergonominis dizainas ir individualiai pritaikomi ausų gaubteliai užtikrina patogumą ir nepamirštamą patirtį.
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
Mėgaukitės naujais aiškios muzikos potyriais klausydami didelės raiškos garso. Sustiprintas švarus, tikslus garsas bet kokiam muzikos formatui. Šios ausinės atitinka griežtus standartus, taikomus didelės raiškos garso kokybės ženklui.
Padengtos aukštos kokybės, vakuumine, metalizuota, blizgia apdaila papildomai paviršiaus apsaugai.
Atsiliepimai