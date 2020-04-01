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Nutraukta gamyba

6000 seriesĮ ausis dedamos ausinės su mikrofonu

PRO6305BK/00

3
| (2) Atsiliepimai
Viskas, ko jums reikia
Su šiomis laidinėmis, į ausis dedamomis ausinėmis grojaraščius, audiovizualinius įrašus ir skambučius girdėsite aiškiai. Jos taip pat yra suderinamos su didelės rezoliucijos garsu, tad girdėsite daugiau klausydami mėgstamos didelės rezoliucijos transliacijos.
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Viskas, ko jums reikia

  • 12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • integruotas mikrofonas

  • Juoda

  • Į ausis

Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus

Skambinkite sustabdykite grojaraštį. Visa tai atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Dėl įmontuoto mikrofono su aido slopinimo funkcija garsas kalbant yra aiškus. Kai klausote muzikos ar audiovizualinių įrašų, iš tobulai suderintų neodimio akustinių garsiakalbių sklinda aiškus, detalus garsas.

Aukštos rezoliucijos garsas. Girdėkite daugiau

Patinka aukštos rezoliucijos transliavimo paslauga? Girdėkite daugiau su šiomis aukštos rezoliucijos garso ausinėmis. Jos gali atkurti iki 40 kHz aukščio dažnius ir keliaudami per jas girdėsite detalų garsą.

3 keičiami guminiai ausinių antgaliai. Patogūs įdėjus

Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai – tobulas sandarumas. Mėgaukitės visą dieną patogiai klausydamiesi ir naudodami puikią pasyvaus triukšmo izoliavimo funkciją.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.0

iš 5

2

Atsiliepimai

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Argumentai už

Sunet foarte bun

Argumentai prieš

Cablul nu este anti-incurcare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Argumentai už

Semmi

Argumentai prieš

Drága és nem tudja azt amit ígér

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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