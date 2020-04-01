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Nutraukta gamyba
PRO6305BK/00
12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
integruotas mikrofonas
Juoda
Į ausis
Skambinkite sustabdykite grojaraštį. Visa tai atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Dėl įmontuoto mikrofono su aido slopinimo funkcija garsas kalbant yra aiškus. Kai klausote muzikos ar audiovizualinių įrašų, iš tobulai suderintų neodimio akustinių garsiakalbių sklinda aiškus, detalus garsas.
Patinka aukštos rezoliucijos transliavimo paslauga? Girdėkite daugiau su šiomis aukštos rezoliucijos garso ausinėmis. Jos gali atkurti iki 40 kHz aukščio dažnius ir keliaudami per jas girdėsite detalų garsą.
Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai – tobulas sandarumas. Mėgaukitės visą dieną patogiai klausydamiesi ir naudodami puikią pasyvaus triukšmo izoliavimo funkciją.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Argumentai už
Sunet foarte bun
Argumentai prieš
Cablul nu este anti-incurcare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Argumentai už
Semmi
Argumentai prieš
Drága és nem tudja azt amit ígér
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal