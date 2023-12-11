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Maks. 6 barų siurblio slėgis
130 g/min nepertraukiamo garo
300 g garų pliūpsnis
Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.
Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Stiprūs, nepertraukiami garai lengvai pašalina visų audinių raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Argumentai už
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Argumentai prieš
Žádné jsem zatím neobjevil
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Argumentai už
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Argumentai prieš
o
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742
„Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros