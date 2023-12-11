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  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

2000 serijaLyginimo sistema

PSG2000/20

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
Su 2000 serijos garų generatoriumi mažiau laiko lyginkite, daugiau dėvėkite ir mėgaukitės.
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Lyginimo prekių ženklas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

  • Maks. 6 barų siurblio slėgis

  • 130 g/min nepertraukiamo garo

  • 300 g garų pliūpsnis

Greitas lyginimas su 300 g garo pliūpsniu

Greitas lyginimas su 300 g garo pliūpsniu

Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Greitas klosčių pašalinimas su 130 g/min nepertraukiamu garinimu

Greitas klosčių pašalinimas su 130 g/min nepertraukiamu garinimu

Stiprūs, nepertraukiami garai lengvai pašalina visų audinių raukšles.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Argumentai už

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Argumentai prieš

Žádné jsem zatím neobjevil

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Argumentai už

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Argumentai prieš

o

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742

  2. „Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros