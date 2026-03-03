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PSG2000/80
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6 barų siurblio slėgis
130 g/min nepertraukiamo garo
300 g garų pliūpsnis
Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.
Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Dėl kompaktiško dydžio jis lengvas ir patogus naudoti lyginant drabužius.
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palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742
„Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros