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Visos serijos

  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

2000 serijaLyginimo sistema

PSG2000/80

1 apdovanojimas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
Su 2000 serijos garų generatoriumi mažiau laiko lyginkite, daugiau dėvėkite ir mėgaukitės.
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Lyginimo prekių ženklas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

  • Maks. 6 barų siurblio slėgis

  • 130 g/min nepertraukiamo garo

  • 300 g garų pliūpsnis

Greitas lyginimas su 300 g garo pliūpsniu

Greitas lyginimas su 300 g garo pliūpsniu

Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva laikyti

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva laikyti

Dėl kompaktiško dydžio jis lengvas ir patogus naudoti lyginant drabužius.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742

  2. „Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros