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  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

3000 serijaLyginimo sistema

PSG3000/20

4
| (1) Apžvalga

1 apdovanojimas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
Su 3000 serijos garų generatoriumi mažiau laiko lyginkite, daugiau dėvėkite ir mėgaukitės.
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Lyginimo prekių ženklas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

  • Maks. 6 barų siurblio slėgis

  • 120 g/min. nepertraukiami garai

  • 350 g garų pliūpsnis

Greitas lyginimas su 350 g garo pliūpsniu

Greitas lyginimas su 350 g garo pliūpsniu

Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Greitas raukšlių pašalinimas naudojant 120 g/min. nuolatinį garų srautą

Greitas raukšlių pašalinimas naudojant 120 g/min. nuolatinį garų srautą

Stiprūs, nepertraukiami garai lengvai pašalina visų audinių raukšles.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

5
3
2
1

20/08/2025

България

България

Серия 3000

С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742

  2. „Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros