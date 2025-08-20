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PSG3000/20
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6 barų siurblio slėgis
120 g/min. nepertraukiami garai
350 g garų pliūpsnis
Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.
Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Stiprūs, nepertraukiami garai lengvai pašalina visų audinių raukšles.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
1
Apžvalga
azi.
20/08/2025
България
Серия 3000
С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
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„Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros