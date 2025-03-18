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  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
  • Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

3000 serijaLyginimo sistema

PSG3000/30

5
| (34) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*
Su 3000 serijos garų generatoriumi mažiau laiko lyginkite, daugiau dėvėkite ir mėgaukitės.
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Lyginimo prekių ženklas

Iki 25 % mažiau laiko lyginimui*

  • Maks. 6 barų siurblio slėgis

  • 140 g/min nepertraukiamo garo

  • 350 g garų pliūpsnis

Greitas lyginimas su 350 g garo pliūpsniu

Greitas lyginimas su 350 g garo pliūpsniu

Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Patvari ir lengvai slystanti keraminė pado plokštelė

Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva laikyti

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva laikyti

Dėl kompaktiško dydžio jis lengvas ir patogus naudoti lyginant drabužius.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

34

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/03/2025

България

България

Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

04/03/2025

България

България

Цветът е страхотен

Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Argumentai už

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Argumentai prieš

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742

  2. „Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros