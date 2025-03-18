30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6 barų siurblio slėgis
140 g/min nepertraukiamo garo
350 g garų pliūpsnis
Lyginkite greitai ir efektyviai, kad lyginimo krūvį įveiktumėte greičiau.
Mūsų specialus keraminis lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Dėl kompaktiško dydžio jis lengvas ir patogus naudoti lyginant drabužius.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
34
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Petrushinova
18/03/2025
България
Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
KRUMOVA
04/03/2025
България
Цветът е страхотен
Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Argumentai už
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Argumentai prieš
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
palyginti su „EasySpeed“ gariniu lygintuvu GC1742
„Eco“ režimu sutaupoma 30 % vandens ir elektros