30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nauja
PSG4020/20
Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
„PerfectCare 4000“ serijos sistema sukurta kompaktiškiausia forma, kad užtikrintų galingą garinimo veikimą. Mėgaukitės greitesniu lyginimu neprarasdami saugojimo vietos. Su garantija, kad nebus nudegimų*, dėka „OptimalTEMP“ technologijos.
Lyginimo prekių ženklas
Kompaktiškiausias dizainas taupo vietą ir lengvai telpa jūsų namuose.
Galingas garas veiksmingai pašalina net atkaklias klostes ant storiausių audinių.
„OptimalTEMP“ apsaugo visus lygintinus audinius ir apsaugo nuo nudegimų
Lengvas, kompaktiško dydžio, idealus laikyti ir patogus ant lyginimo lentos. Dėl išskirtinės „ProVelocity“ technologijos mūsų garų generatoriai mažesni ir kompaktiškesni nei bet kada anksčiau.
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Atsiliepimai
Visiems lyginamiems drabužiams
Palyginti su MAX režimu.
Išbandyta nepriklausomos įstaigos bakterijų rūšims Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su 1 minutės garinimo laiku.