GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.

Nauja

4000 serijosLyginimo sistema

PSG4020/20

Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.

„PerfectCare 4000“ serijos sistema sukurta kompaktiškiausia forma, kad užtikrintų galingą garinimo veikimą. Mėgaukitės greitesniu lyginimu neprarasdami saugojimo vietos. Su garantija, kad nebus nudegimų*, dėka „OptimalTEMP“ technologijos.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Kompaktiškiausia „Philips“ lyginimo sistema be nudegimų

Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.

  • Kompaktiškiausias dizainas taupo vietą ir lengvai telpa jūsų namuose.

  • Galingas garas veiksmingai pašalina net atkaklias klostes ant storiausių audinių.

  • „OptimalTEMP“ apsaugo visus lygintinus audinius ir apsaugo nuo nudegimų

Erdvę taupantis dizainas

Erdvę taupantis dizainas

Lengvas, kompaktiško dydžio, idealus laikyti ir patogus ant lyginimo lentos. Dėl išskirtinės „ProVelocity“ technologijos mūsų garų generatoriai mažesni ir kompaktiškesni nei bet kada anksčiau.

Galingi garai

Galingi garai

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems drabužiams

  2. Palyginti su MAX režimu.

  3. Išbandyta nepriklausomos įstaigos bakterijų rūšims Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su 1 minutės garinimo laiku.