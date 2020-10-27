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Visos serijos

  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.
  • Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.

Nauja

4000 serijosLyginimo sistema

PSG4040/80

Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.

„PerfectCare 4000“ serijos sistema sukurta kompaktiškiausia forma, užtikrinanti galingą garinimo efektyvumą. Mėgaukitės greitesniu lyginimu neprarasdami saugojimo vietos. Garantuojama apsauga nuo nudegimų* dėka „OptimalTEMP“ technologijos.

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Lyginimo prekių ženklas

Kompaktiškiausia „Philips“ lyginimo sistema be nudegimų

Itin kompaktiškas dizainas. Galingas veikimas.

  • Kompaktiškiausias dizainas sutaupo vietą ir lengvai telpa jūsų namuose.

  • Galingas garas efektyviai pašalina net atkaklias klostes ant storiausių audinių.

  • „OptimalTEMP“ apsaugo kiekvieną lyginamą audinį ir apsaugo nuo nudegimų.

Erdvę taupantis dizainas

Erdvę taupantis dizainas

Lengvas, kompaktiško dydžio, idealus laikyti ir patogus ant lyginimo lentos. Dėl išskirtinės „ProVelocity“ technologijos mūsų garų generatoriai mažesni ir kompaktiškesni nei bet kada anksčiau.

Galingi garai

Galingi garai

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems audiniams, kuriuos galima lyginti.

  2. Palyginti su MAX režimu.

  3. Išbandyta nepriklausomos laboratorijos bakterijų tipams Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su 1 minutės garinimo laiku.