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Galingi garai
Nesudeginsite drabužių
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Kompaktiškas
Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Paprasta prižiūrėti lyginimo sistema su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Argumentai už
nema kurenja. lijepa i lagana
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
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