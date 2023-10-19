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  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
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  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.

6000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG6024/30

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

3 Apdovanojimai

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
„PerfectCare 6000“ serija, sukurta taip, kad užtikrintų geriausią garų veiksmingumą, dabar visiškai atnaujinto, kompaktiško dizaino. Lyginkite greičiau ir sutaupykite vietos. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių*.
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Lyginimo prekių ženklas

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.

  • Galingi garai

  • Nesudeginsite drabužių

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Kompaktiškas

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.

„Smart Calc Clean“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

Paprasta prižiūrėti lyginimo sistema su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/10/2023

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!

Argumentai už

nema kurenja. lijepa i lagana

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

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