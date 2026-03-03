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PSG6026/20
Lyginimo prekių ženklas
Galingi garai
Nesudeginsite drabužių
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Kompaktiškas
Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
Paprasta prižiūrėti lyginimo sistema su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.
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Visiems lyginamiems drabužiams