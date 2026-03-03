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  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
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6000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG6026/20

3 Apdovanojimai

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
„PerfectCare“ 6000 serija, sukurta taip, kad užtikrintų didžiausią garų veiksmingumą, dabar visiškai atnaujinto, kompaktiško dizaino. Lyginkite greičiau ir sutaupykite vietos. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių*.
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Lyginimo prekių ženklas

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.

  • Galingi garai

  • Nesudeginsite drabužių

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Kompaktiškas

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

„Smart Calc Clean“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

Paprasta prižiūrėti lyginimo sistema su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems drabužiams