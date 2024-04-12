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  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.

6000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG6042/20

3.9
| (16) Atsiliepimai

3 Apdovanojimai

Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
„PerfectCare“ 6000 serija, sukurta taip, kad užtikrintų geriausią garų veiksmingumą, dabar visiškai atnaujinto, kompaktiško dizaino. Lyginkite greičiau ir sutaupykite vietos. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių*, pagamintų iš lyginamų audinių.
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Lyginimo prekių ženklas

Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.

  • Galingi garai

  • Nesudeginsite drabužių*

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Kompaktiškas

Automatinio išsijungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą

Automatinio išsijungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą

Automatinis išjungimas energijai taupyti ir ramybei užtikrinti

„Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

„Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

1,8 l nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva papildyti

1,8 l nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva papildyti

Su 1,8 l permatomu bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 1,5 val. Aiškiai matysite, kiek vandens liko, ir lengvai bet kada pripildysite per plačias pripildymo dureles.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.9

iš 5

16

Atsiliepimai

4
3

12/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze

Argumentai už

para, brzina

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro chlapy!

Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!

Argumentai už

Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.

Argumentai prieš

Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní žehlička pomocnice.

Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.

Argumentai už

Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.

Argumentai prieš

Neobjevila jsem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems drabužiams (susiję su teiginiu, kad nesudeginsite drabužių)