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PSG6042/20
Lyginimo prekių ženklas
Galingi garai
Nesudeginsite drabužių*
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Kompaktiškas
Automatinis išjungimas energijai taupyti ir ramybei užtikrinti
Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.
Su 1,8 l permatomu bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 1,5 val. Aiškiai matysite, kiek vandens liko, ir lengvai bet kada pripildysite per plačias pripildymo dureles.
Apdovanojimai
3.9
iš 5
16
Atsiliepimai
Perunika92
12/04/2024
Hrvatska
Preporod u peglanju
Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze
Argumentai už
para, brzina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja
Fíkovník
12/12/2023
Česká republika
Perfektní pro chlapy!
Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!
Argumentai už
Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.
Argumentai prieš
Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Kometa65
12/12/2023
Česká republika
Parní žehlička pomocnice.
Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.
Argumentai už
Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.
Argumentai prieš
Neobjevila jsem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Visiems lyginamiems drabužiams (susiję su teiginiu, kad nesudeginsite drabužių)