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PSG6064/80
Lyginimo prekių ženklas
Galingi garai
Nesudeginsite drabužių*
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Kompaktiškas
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros ir nesibaimindami dėl sudeginimo. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia pasirinkti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.
Apdovanojimai
3.8
iš 5
5
Atsiliepimai
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Argumentai už
Перфетна работа!
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Argumentai už
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
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