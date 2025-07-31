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  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
  • Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
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6000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG6064/80

3.8
| (5) Atsiliepimai

3 Apdovanojimai

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.
„PerfectCare“ 6000 serija, sukurta taip, kad užtikrintų didžiausią garų veiksmingumą, dabar visiškai atnaujinto, kompaktiško dizaino. Lyginkite greičiau ir sutaupykite vietos. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių*.
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Lyginimo prekių ženklas

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.

  • Galingi garai

  • Nesudeginsite drabužių*

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Kompaktiškas

„OptimalTEMP“ technologija, garantuojama apsauga nuo sudeginimo*

„OptimalTEMP“ technologija, garantuojama apsauga nuo sudeginimo*

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros ir nesibaimindami dėl sudeginimo. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia pasirinkti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

„Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

„Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.8

iš 5

5

Atsiliepimai

3
2

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Argumentai už

Перфетна работа!

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Argumentai už

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

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