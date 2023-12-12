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  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
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  • Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.

6000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG6066/20

4.8
| (52) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

3 Apdovanojimai

Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.
„PerfectCare“ 6000 serija, sukurta taip, kad užtikrintų geriausią garų veiksmingumą, dabar visiškai atnaujinto, kompaktiško dizaino. Lyginkite greičiau ir sutaupykite vietos. „OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių*, pagamintų iš lyginamų audinių.
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Lyginimo prekių ženklas

Ypač greitas. Ypač kompaktiškas.

  • Galingi garai

  • Nesudeginsite drabužių*

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Kompaktiškas

„OptimalTEMP“ technologija, garantuojama apsauga nuo sudeginimo*

„OptimalTEMP“ technologija, garantuojama apsauga nuo sudeginimo*

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros ir nesibaimindami dėl sudeginimo. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia pasirinkti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

„Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

„Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau

Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

52

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

12/12/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже задоволена. Перфектна та зручна

Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!

Argumentai už

Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції

Argumentai prieš

Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

13/09/2022

Україна

Україна

Стильний апарат

Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.

Argumentai už

Дизайн і параметри

Argumentai prieš

Ціна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

12/09/2022

Україна

Україна

Найкращий вибір за свою ціну

Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.

Argumentai už

Потужна легка компактна

Argumentai prieš

Нема функції самоочищення

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems drabužiams

  2. Sutaupoma iki 20 % energijos pagal IEC 603311, palyginti su GC6742