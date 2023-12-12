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Lyginimo prekių ženklas
Galingi garai
Nesudeginsite drabužių*
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Kompaktiškas
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros ir nesibaimindami dėl sudeginimo. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia pasirinkti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
52
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
КСЕНА
12/12/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дуже задоволена. Перфектна та зручна
Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!
Argumentai už
Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції
Argumentai prieš
Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Oksana L.
13/09/2022
Україна
Akcijos dalis
Стильний апарат
Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.
Argumentai už
Дизайн і параметри
Argumentai prieš
Ціна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Rixe
12/09/2022
Україна
Akcijos dalis
Найкращий вибір за свою ціну
Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.
Argumentai už
Потужна легка компактна
Argumentai prieš
Нема функції самоочищення
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Visiems lyginamiems drabužiams
Sutaupoma iki 20 % energijos pagal IEC 603311, palyginti su GC6742